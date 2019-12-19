Рада одобрила создание единого реестра педофилов

19 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0887 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего», передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Документ поддержало 325 народных депутатов.

Законопроект предусматривает создание единого реестра педофилов. В него будут вносить сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, который к нему был применен, а также информацию о фактически отбытом им наказания и данные о нарушении правил административного надзора.

Ведомости о человеке будут вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу.

Пользоваться реестром смогут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Нацполиции и Государственного бюро расследований.

Получить информацию о том, является ли определенный человек внесенным в этот реестр, смогут руководители дошкольных, средних, внешкольных учреждений, а также учреждения здравоохранения и другие, которые обязаны осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать им услуги медицинского, учебного и социального характера, при приеме человека на работу, а также руководители органов власти, местного самоуправления и лица, желающие проверить свое наличие в нем.

Также документ предусматривает усиление ответственности за насилие несовершеннолетних. Если человек повторно совершит такое преступление, то ему грозит пожизненное заключение.

Пункты о добровольной химической кастрации из документа изъяли.

В июле Верховная Рада приняла законопроект №6449, который предусматривал создание единого реестра педофилов и применение к ним химической кастрации. После этого представители 15 правозащитных организаций обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон, так как он, по их мнению, нарушает права человека.

19 июля тогдашний спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон и направил его на подпись президенту.

4 сентября документ был возвращен в парламент с предложениями президента.

Паралельно в Раду внесли альтернативный законопроект №0887. Рада поддержала его в первом чтении 11 июля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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