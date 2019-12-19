Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибшие

В момент, когда на Большой Лубянке шла перестрелка, администрация президента опубликовала на своем сайте телеграмму участникам и гостям бала «Звезды студенческого спорта».

Прерывать концерт к Дню Чекиста в Большом кремлевском дворце, где присутствует Путин, не стали. Как передают источники «Новой», зрители концерта раздражено шушукались: «Нельзя заранее поздравлять – плоха примета».

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Источник: Новая газета

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