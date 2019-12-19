Выходка близкого человека добила тяжело больного Порошенко

Пять лет президентства подкосили здоровье Петра Порошенко. Нервное перенапряжение и стрессы сказались на внешнем виде политика: он поседел, под глазами появились большие мешки. Ситуацию усугубляет сахарный диабет, которым, как утверждают знакомые с бывшим президентом люди, он страдает давно.

Разразившийся скандал способен еще больше подкосить подкосить самочувствие политика. Вместе со здоровьем на дно пойдет и политическая карьера Порошенко.

Сенсацию опубликовала украинская газета KyivPost. В кабинете Владимира Горковенко, который в 2014-2019 годах отвечал за информационную политику администрации президента, нашли бумаги, доказывающие факт подкупа Петром Порошенко СМИ и блогеров, сообщают журналисты.

По имеющимся сведениям, экс-президент покупал хвалебные публикации в прессе, позитивные комментарии на радиостанциях и сюжеты на телевидении. Например, накануне выборов в местные органы власти в 2015 году около миллиона долларов из кармана Порошенко получили семь радиостанций.

Из публикации KyivPost следует, что Горковенко оставил компрометирующие документы в кабинете, не удосужившись спрятать их от посторонних глаз после поражения Порошенко на выборах. То ли забыл это сделать, то ли не захотел, то ли наивно надеялся, что их никто не найдет.

Как сообщает источник Kyiv Post, соответствующие документы обнаружили в кабинете, который ранее занимал глава отдела связей департамента информационной политики АП Порошенко Владимир Горковенко.

— жозефина бонапард (@gozefinagold) December 19, 2019

Публикация KyivPost произвела эффект разорвавшейся бомбы. Украинская общественность и пресса гудит от возмущения, передовицы газет пестрят сообщениями о нечестной игре Порошенко.

Горковенко попытался спасти свою репутацию, а заодно бывшего шефа. Публикацию о подкупе бывший соратник Порошенко назвал «бредом». Получилось неубедительно.

Так или иначе, тяжелый удар по имиджу экс-президента публикация KyivPost уже нанесла. Не исключено, что разыгравшийся скандал окончательно похоронит надежды Порошенко на счастливое политическое завтра.

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