Из-за телевизора привлекательными считают только стройных женщин

19.12.2019, 23:30, Новости дня

Эксперты поделились результатами проведенного исследования, в ходе которого они пытались выяснить, как телевизор влияет на отношение мужчин к женщинам.

Специалисты заявили, что сегодня по телевизору предпочитают показывать стройных моделей, стигматизируя более полных. На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего плохого, однако на самом деле это является серьезной проблемой, которую необходимо исправить. Авторами недавно проведенного исследования с рядом экспериментов выступили ученые из Даремского университета, который провели тщательный анализ поведения мужчин и женщин из нескольких деревень в Никарагуа. Специалисты оценивали отношение мужчин к женской фигуре.

Всего в эксперименте приняли участие 299 мужчин и женщин из семи деревень. Оказалось, что регулярный просмотр телевизора действительно изменил отношение мужчин к женской фигуре. Частое появление на экране стройных моделей сформировало их негативное отношение к женщинам с более пышными формами.  



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