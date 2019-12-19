«Трэш. Полный трэш». Соцсети обсуждают потасовку нардепов на заседании аграрного комитета

Вечером 18 декабря во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики произошла потасовка между нардепом от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильей Кивой и депутатом от «Слуги народа» Андреем Мотовиловцем.

В ходе заседания парламентарии от ОПЗЖ предложили председателю комитета Николаю Сольскому установить дедлайн рассмотрения поправок, Сольский поставил предложение на голосование, но члены комитета его не поддержали. После этого представители ОПЗЖ и «Батьківщини» начали кричать «Позор!» и потребовали завершить заседание. Между Кивой и Мотовиловцем произошел конфликт, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить. В какой-то момент Кива толкнул Шуфрича.

Во время потасовки между депутатами из-за законопроекта об открытии рынка земли лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко взяла пачку документов (возможно, с текстом законопроекта) со стола председателя комитета Сольского и бросила их на пол.

Такие действия нардепов не остались незамеченными пользователями соцсетей. «ГОРДОН» собрал самые интересные комментарии.

«Что вчера было на аграрном комитете? Трэш. Полный трэш. ОПЗЖ с Батькивщиной, неоднократно называя раньше друг друга ворами и воровками, вчера слились в единую массу ОПЗЖБ против прогресса страны», — отметила нардеп от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая .

Что вчера было на аграрном комитете?Трэш. Полный трэш.ОПЗЖ с Батькивщиной, неоднократно называя раньше друг друга… Posted by Liza Bogutskaya on Kolmapäev, 18. detsember 2019

«Это видео с заседания аграрного комитета стоит посмотреть всем. Пока невменяемый друг всех аграриев Илья Кива с кем-то толкается, орёт оппонентам, что будет на куски резать, и все отвлеклись на него, Юлия Тимошенко подленько сбрасывает на пол какие-то документы. Ну анекдот! И ради чего они борются? — задался вопросом журналист Дмитрий Литвин.

Аграрний комітет прямо зараз. Старі політики — старі методи 🤬 Posted by Yevheniya Kravchuk on Kolmapäev, 18. detsember 2019

Литвин добавил, что «Тимошенко, Медведчук и регионалы уже лет десять не сотрудничали столь плодотворно и открыто, как сейчас — против земельной реформы». «Но если посмотреть внимательно на их активность, то можно понять, что земельная реформа их на самом деле не волнует. Им нужна просто хотя бы одна победа над Зеленским. Вот хоть что-то, что позволило бы им перекрыть все политические проигрыше этого года. Именно это объединило Юлю, Виктора, Нестора, Наталью Королевскую и других», — поделился мнением журналист.

Написав про те, що Тимошенко, Медведчук та регіонали вже років з десять не співпрацювали настільки плідно та відкрито,… Posted by Dmytry Lytvyn on Neljapäev, 19. detsember 2019

«И пока нормальные люди ждут Николая, «слуги» ночью проводят заседание аграрного комитета. Зачем? Ответа нет, как и на другие безумия турборежима. ЮВТ уже принесла им розги», — с иронией отметила нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Тимошенко пакостно раскидывает бумаги в Верховной Раде (милашно выглядит, не правда ли? 🙂), а Кива — толкается со «Слугами народа». Шуфрич успокаивает его обьятиями. Оппозиция срывает голосование. Это происходит прямо сейчас, в десять вечера. Держите 10-секундное видео, которое удалось подснять на телефон) «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» под крики «ганьба» захватили кресло главы аграрного комитета. Пытаются не допустить рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли. Posted by Bogdan Aminov on Kolmapäev, 18. detsember 2019

«За людей они бы так не боролись как за землю. Правда, они говорят, что борются за народную землю. Но земля такая же народная как и депутаты. Для чего позволять что-то продавать в стране, где все можно забрать или украсть? Безнаказанно», — написал журналист программы «Схемы» Михаил Ткач.

За людей вони б так не боролися як за землю. Щоправда, вони кажуть, що борються за народну землю. Але земля така ж… Posted by Mykhailo Tkach on Kolmapäev, 18. detsember 2019

Журналистка Татьяна Николаенко задается вопросом, «зачем так спешить тащить закон о земле, если он вступит в силу не раньше осени».

Майже 12 ночі, в Раді виявляється іде аграний комітет з авральним ухваленням правок. Нахіба??? Володимир Зеленський… Posted by Тетяна Ніколаєнко on Kolmapäev, 18. detsember 2019

«Надо было слушания по импичменту Трампа объединить с заседанием аграрного комитета. И по содержанию, и по экшну было бы сильно», — пошутил журналист «Украинской правды» Роман Кравец.

Треба було слухання по імпічменту Трампа об'єднати із засіданням аграрного комітету. І по змісту, і по екшину було б сильно. Posted by Roman Kravets on Kolmapäev, 18. detsember 2019

«Коалиция «святая земля» во имя великой России и отсталой Украины. Сволочи… Честно говоря, не верилось, что Тимошенко может сделать что-то хуже чем контракт 2009 года. А нет. Может. Талантливая… женщина», — написал инвестбанкир Сергей Фурса.

Коалиция «святая земля» во имя великой России и отсталой Украины. Сволочи…Честно говоря, не верилось, что Тимошенко… Posted by Sergey Fursa on Neljapäev, 19. detsember 2019

«Захватили аграрный комитет. Утвердились у микрофона. «Заблокировали» зем.реформу. Тимошенко, Королевская и Кива. Дивное сочетание. Как три всадника. Сами знаете, чего», — поделился мнением журналист «Нашего Времени» Андрей Смирнов.

Захватили аграрный комитет.Утвердились у микрофона."Заблокировали" зем.реформу.Тимошенко, Королевская и Кива.Дивное сочетание.Как три всадника.Сами знаете, чего:) Posted by Andrey Smirnov on Kolmapäev, 18. detsember 2019

«Посмотрела, как Юля спокойно и отрешенно разбрасывает бумажки во время драки в комитете. И лицо у нее, как у маленькой девочки», — с иронией отметила ведущая телеканала ZIK Наталья Влащенко.

Посмотрела, как Юля спокойно и отрешенно разбрасывает бумажки во время драки в комитетеИ лицо у нее, как у маленькой девочки)…. что не говорите, но это чистый Бунюэль)))) Posted by Natasha Vlaschenko on Kolmapäev, 18. detsember 2019

Блогер Марина Данилюк-Ярмолаева опубликовала для сравнения две картинки. «Босх изобразил аграрный комитет еще в 1500 году», — подписала она свой пост.

Босх зобразив аграрний комітет ще в 1500 році Posted by Marina Daniluk-Yarmolaeva on Kolmapäev, 18. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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