В составе метеоритов наши несколько видов сахаров

Исследователи поделились успехами недавно проделанной работы, в ходе которой в составе метеоритов были найдены рибоза и другие сахара. Так они предположили, что эти вещества попали на Землю в самом начале ее возникновения.

Ранее специалисты уже находили в составе метеоритов и комет аминокислоты и нуклеиновые основания, однако о сахарах в составе метеоритов известно мало. Эксперты не так давно нашли в Мурчисонском метеорите и метеорите озера Мюррея простейший кетоз дигидроксиацетон. Однако в биологических процессах данный моносахарид не играет столь важную роль. Затем были проведены дополнительные анализа состава метеоритов с использованием новых методов. В итоге все были зафиксированы несколько видов сахаров.

Ученые отметили, что возможность загрязнения метеоритов земными веществами крайне мала. Таким образом, удалось доказать, что найденные вещества имеют инопланетной происхождение.

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