Мнение: Абсурдные новости. 18 декабря 2019 года

Добрый день, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?

Первое место. Девять мигрантов, напоив четырнадцатилетнюю девочку до бессознательного состояния, принялись по очереди насиловать ее. Это в цивилизованной Европе, в Германии. В окружном суде города Билефельд пришли к выводу, что «поведение обвиняемых, хоть было неправильным с моральной точки зрения, но не является наказуемым». А на видеозаписи группового изнасилования, которое сделал участник, суд рассмотрел лишь тот факт, что один из преступников «немедленно прекратил половой акт», когда девочка попросила. В качестве прямой улики видео явно не рассматривали. В итоге суд приговорил двоих подсудимых к восьми часам общественных работ, причем не за изнасилование, а за распространение порножурналов. Восемь часов общественных работ это конечно веский повод задуматься о своем будущем и сделать правильные выводы. Знаете, что мне интересно? А вот если бы на месте «бедных» беженцев были бы этнические немцы, суд был бы к ним столь же благосклонен? Сомневаюсь. Что ж, европейские политики запустили механизм уничтожения Старого Света. Не скажу, что очень этим огорчен, но все же искренне надеюсь, что население Евросоюза, обычные люди, осознают нависшую над ними угрозу и заставят действующую власть кардинально поменять свою политику. Или поменяют действующую власть. Что, в принципе, тоже не плохо…

Второе место. Фракция «Единая Россия» в Госдуме считает существующие антитабачные ограничения в законодательстве РФ достаточными и не поддерживает инициативу полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями. Об этом во вторник сообщил журналистам первый замглавы фракции Андрей Исаев. В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, запрещающий торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Речь идет о поправках в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Удивительная ситуация. У нас столько политиков и чиновников, любящих рассуждать о здоровом образе жизни, благополучии подрастающего поколения, борьбе с вредными привычками, но стоит кому-либо внести законодательную инициативу, ограничивающую те продукты, которые существенно бьют по здоровью нации, как те же самые люди, которые еще совсем недавно «топили» за ЗОЖ, начинают рассказывать, что у нас все хорошо, и дополнительных запретов не требуется. Хорошо? Тогда вот пусть тот же Исаев пройдет по городу и попытается убедить предпринимателей не торговать «снюсом», опираясь исключительно на имеющуюся «достаточную» нормативную базу. Иногда такие походы «в народ» отрезвляют…

Третье место. В Челябинской области врачи приняли решение отправить женщину, которая находится в состоянии комы, на амбулаторное лечение. Соответственно, данный случай привлек внимание местных журналистов. Выписка матери троих детей из Челябинской области, которую в состоянии комы отправили домой под присмотр пенсионерки-инвалида, проходила в соответствии с установленным Минздравом и Минтруда порядком. Об этом 16 декабря сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, отвечая на запрос 74.RU по поводу сложившейся ситуации с 32-летней Айгуль Галяевой. Однако, после того как история женщины попала на страницы местной прессы, ее тут же вернули на стационарное лечение. А зачем? Ведь правы же по закону? В свете данных событий мне очень интересно, когда руководство лечебного учреждения нарушило закон? В тот момент, когда выписывало женщину, находящуюся в коме на амбулаторное лечение, или позже, когда прочитав о себе в прессе, вернуло ее на стационар?

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что предотвратила попытку спецслужб России дестабилизировать ситуацию в стране при помощи преступных группировок и воров в законе. Якобы с их помощью Москва пыталась снизить уровень доверия украинцев к власти. Смутные времена наступили, смутные. Если на Украине уже преступных авторитетов объявили агентами Кремля, то, видимо, дела совсем плохи. Остается дождаться обильных снегопадов, и тогда мы возможно услышим, что работники коммунальных служб, не справляющиеся с очисткой дорог и тротуаров, тоже были завербованы Путиным с целью дестабилизации ситуации в стране и создания транспортного коллапса.

«Роскосмос» планирует создать универсальный посадочный модуль для доставки на Луну грузов с ее орбиты, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС). Этот проект можно коммерциализировать «для оправдания колоссальных средств, которые потребуются на его реализацию», добавил глава «Роскосмоса». Сопоставив всего два слова из данного сообщения, «Роскосмос» и «колоссальные средства», я понял, что кто из руководства госкорпорации решил одним махом обеспечить не только свою безбедную старость, но и счастливую жизнь своим детям и внукам. А «лунный лифт», это здорово, только вот я не могу вспомнить, у кого из партнеров «Роскосмоса» на Луне базы построены? До новых, волнующих встреч!

Алексей Зотьев

Источник: Конт

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