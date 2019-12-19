Мнение: Шефчович сообщил о «принципиальных соглашениях» Москвы и Киева по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
"Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения", — сказал он.
По его словам, соглашение между странами будет обсуждаться в пятницу.Он отметил, что пока стороны не намерены сообщать детали, так как соглашение еще должны одобрить в Москве и Киеве.
Глава Минэнерго Александр Новак подтвердил, что Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности.
В свою очередь, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев качественно отработали решение по газу. По его словам, оно приближает страны к подписанию итогового договора.
https://ria.ru/20191219/156261…
Источник: Конт
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ведущие канала NHK заявили, что фигуристка окончательно бросает спорт. Вскоре после этого руководство телеканала и журналистов обвинили в непрофессионализме. Конечно, на канале поспешили исправить новость и дать верную информацию. Но его репутация к тому моменту уже значительно пострадала. Судя по всему именно это заставило Алину сделать публичное опровержение сразу на трех языках – японском, русском […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Многолетний проект США / 14 ноября
- Трудно защищать страну холопов / 2 ноября
- Мнение: Святой Макдоналдс, американская «Правда» и марксисты против Толкина / 6 ноября
- Безобразника Панина решили обезвредить / 14 ноября
- Винокур выступил в поддержку Галкина после слов о цензуре на телевидении / 15 ноября
- Чужие среди своих: 7 детей-маугли, воспитанных дикой природой (10 фото) / 22 октября
- Мнение: Замечательная, казалось бы, организация… / 15 ноября
- Мнение: Кому-то сложно будет доказать, что не верблюд / 6 ноября