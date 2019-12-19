Украинские легкоатлеты прекратили подготовку к Олимпиаде из-за нехватки денег

19.12.2019, 23:26, Новости дня

Из-за отсутствия финансирования со стороны министерства культуры, молодежи и спорта украинские спортсмены не могут готовиться к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио, сообщил президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул.

Гоцул сообщил в опубликованном на YouTube видеообращении, что украинские легкоатлеты вынуждены прервать планомерную подготовку к олимпийскому сезону, которая продолжалась до 18 декабря. По его словам, в украинском профильном министерстве уведомили, что запланированное и уже выделенное финансирование с большой вероятностью не будет выплачено, пишет украинское издание «Страна».

Президент Федерации легкой атлетики Украины уточнил, что сумма недофинансирования составляет 4,5 млн гривен (почти 200 тыс. долларов).

С четверга, 19 декабря, ФЛАУ отменила все учебно-тренировочные сборы на территории Украины. В том числе отменены сборы для серебряного призера чемпионата мира 2017 года Юлии Левченко.

По словам президента Федерации, также сократилось финансирование соревнований в Сумах на призы Владимира Голубничего по спортивной ходьбе и сборов, проводимых за рубежом.

Спортивный чиновник напомнил, что легкая атлетика – один из двух видов спорта, приносивший Украине медали на всех без исключения Олимпиадах.

Напомним, в июле 2017 года два украинских легкоатлета решили выступать за Россию.



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