Мнение: Бой в центре Москвы…

В то самое время, когда Путин в Кремлевском дворце съезда перед началом концерта в честь Дня ФСБ ( который вообще-то только завтра) благодарил сотрудников ФСБ «за профессионализм, мужество и решимость», около Лубянки развернулось настоящее боестолкновение.

Есть погибшие и раненные…

Путину доложили о стрельбе, но отменять концерт не стали…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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