Боевики сбросили бомбы с беспилотников на сирийских военных

19.12.2019, 23:12, Новости дня

Боевики применяют ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против сирийских правительственных сил, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«19 декабря в 09.45 с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции вооруженных сил САР на высоте Наби-Юнис (один километр восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб)», – приводит его слова РИА «Новости».

Боренков уточнил, что при взрыве пострадали двое сирийских военных.

В 10.30 и 12.15 на город Хан-Шейхун провинции Идлиб боевики также сбросили с БПЛА взрывные устройства. Пострадавших среди мирных жителей и военнослужащих нет. Нанесен незначительный ущерб ряду строений.

В середине октября сообщалось, что вооруженные силы Сирии уничтожили в провинции Латакия два беспилотника боевиков.



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