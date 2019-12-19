Мнение: Тела остаются на местах

Словно камень с души упал – Ленина не будут выносить из Мавзолея. Так говорил Путин. На сегодняшней прессухе. Это, несомненно, самое главное, что хотели услышать россияне, что их больше всего волнует. в этой жизни
Итак, тело Ленина недвижимо.
Но и через стенку от Мавзолея, как мы сегодня поняли, все останется по-прежнему. Может быть, когда-нибудь и не будет «двух сроков подряд» с пересадкой через Димона, но сейчас просроченный Путин продолжит рулить дальше. «Все по закону».
Тело Путина во власти священно и неприкосновенно. И никакой импичмент не сотрет трудовой пот с его лба.
Ночь пала на Москву. Мавзолей и Кремль могут спать спокойно. Никого вывозить не будут. Тела остаются на местах. И на постах.
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Источник: СерпомПо
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