В Киеве переименовали улицы Горького и Гречко

В Киеве переименовали четыре улицы, в том числе улицы Горького и Маршала Гречко, сообщает РБК.
На заседании Киевского городского совета депутаты постановили переименовать улицу, названную в честь маршала СССР Андрея Гречко, в улицу Ивана Выговского, а улицу Горького — в улицу Тодося Осьмачки.
Иван Выговский — гетман Войска Запорожского середины XVII века. Он стал преемником Богдана Хмельницкого и попытался резко изменить курс Гетманщины в сторону Речи Посполитой.
Тодось Осьмачка — украинский прозаик и поэт XX века. В СССР он был арестован, затем его несколько раз направляли на принудительное психиатрическое лечение. В 1940-х годах он перебрался в Европу, а затем переехал в США.
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