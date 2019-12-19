В Киеве переименовали улицы Горького и Гречко

В Киеве переименовали четыре улицы, в том числе улицы Горького и Маршала Гречко, сообщает РБК.

На заседании Киевского городского совета депутаты постановили переименовать улицу, названную в честь маршала СССР Андрея Гречко, в улицу Ивана Выговского, а улицу Горького — в улицу Тодося Осьмачки.

Иван Выговский — гетман Войска Запорожского середины XVII века. Он стал преемником Богдана Хмельницкого и попытался резко изменить курс Гетманщины в сторону Речи Посполитой.

Тодось Осьмачка — украинский прозаик и поэт XX века. В СССР он был арестован, затем его несколько раз направляли на принудительное психиатрическое лечение. В 1940-х годах он перебрался в Европу, а затем переехал в США.

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