Уголовное дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке в центре Москвы в центральный аппарат ведомства, сообщили в пресс-службе СКР.

«По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, вечером четверга, 19 декабря, мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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