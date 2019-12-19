Филарет: Порошенко верить нельзя. ПЦУ ему была нужна, чтобы во второй раз стать президентом

Пятый президент Украины Петр Порошенко использовал предоставление Православной церкви Украины томоса в собственных политических интересах и до сих пор сохраняет влияние на ПЦУ, заявил патриарх Филарет в интервью «Фактам ICTV».

На вопрос о юридическом статусе Киевского патриархата он отметил, что с 20 июня последний не входит в новосформированную ПЦУ, но ранее назначенные Порошенко чиновники продолжают давить на Киевский патриархат в интересах ПЦУ.

«Не удивляйтесь, но много где еще остались фактически порошенковские ставленники. Например, глава департамента по делам религии и нацменьшинств Министерства культуры Андрей Юраш. В 2019 году изменились политические фигуры, но внутри система не претерпела существенных изменений. Эти люди выполняли задания, которые в свое время перед ними поставил президент Порошенко. А теперь им сложно отказаться от своих решений. Потому что сразу спросят: где же последовательность» – сказал Филарет.

Комментируя отношения с Порошенко, он отметил, что жалеет, что в свое время поверил президенту.

«Мне все говорили, что Порошенко не надо верить. Потому что он говорит неправду. Но… Я ему поверил. Теперь убедился, что верить ему нельзя. Действительно, сам он человек верующий, но церковь ему была нужна прежде всего для того, чтобы во второй раз стать президентом. Томос не помог», – заявил иерарх.

Он назвал предстоятеля ПЦУ Епифания несамостоятельной фигурой, политически зависимой от предыдущей власти, и добавил, что в религиозных делах Епифанием руководит Вселенский патриарх Варфоломей.

Отношение президента Украины Владимира Зеленского к церковным вопросам Филарет оценил положительно.

«Позицию власти мне озвучил на встрече Владимир Зеленский. Она простая: не вмешиваться в дела церковные. Нам не нужны вмешательство или помощь государства в развитии церкви. Мы сами, – сказал он. – Президент Зеленский высказал пожелание не трогать патриарха, оставить ему и резиденцию, и Владимирский собор».

Община Свято-Владимирского собора на своем собрании заявила, что остается в УПЦ Киевского патриархата и в ПЦУ не переходит, подчеркнул патриарх.

«Это право общины определять свою принадлежность. Поэтому странно, что в ПЦУ решили распоряжаться тем, что им вообще не принадлежит», – сказал Филарет.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю Епифанию в Стамбуле.

В мае 2019 года между Филаретом и предстоятелем ПЦУ Епифанием возник конфликт. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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