Россия и Украина пришли к соглашению по газу

19.12.2019, 22:37, Новости дня

Россия, Украина и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович. По его словам, РФ и Украина «качественно отработали» достигнутое в четверг соглашение по газу, оно «приближает к подписанию итогового договора».

Вице-президент ЕК заявил, что соглашение РФ и Украины по газу достигнуто по всем элементам, «это очень хорошая новость», передает РИА «Новости».

Он сказал также, что соглашение между Россией и Украиной по газу будет обсуждаться в пятницу, оно должно быть финализировано и одобрено в Москве и Киеве.

«Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке принципиального соглашения, которое было достигнуто сегодня», – добавил Шефчович.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на трехсторонних переговорах по газу в четверг обсуждались конкретные объемы и сроки заключения соглашения по газу. Следующий этап обсуждений с Украиной по транзиту газа состоится в ближайшее время, передает ТАСС заявление министра.

Россия, ЕК и Украина подготовили проект соглашения по газу, в ближайшее время оно будет доработано, сказал Новак.

«Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования», – сообщил Новак.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сотрудники органов опеки не всегда могут принять меры в отношении ребенка, которому угрожает опасность, поэтому этим действительно могла бы заняться полиция, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Сотрудникам МВД могут позволить на время изымать из семей детей, которым угрожает опасность. По мнению ведомства, в некоторых ситуациях […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика