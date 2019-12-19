Россия и Украина пришли к соглашению по газу

Россия, Украина и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович. По его словам, РФ и Украина «качественно отработали» достигнутое в четверг соглашение по газу, оно «приближает к подписанию итогового договора».

Вице-президент ЕК заявил, что соглашение РФ и Украины по газу достигнуто по всем элементам, «это очень хорошая новость», передает РИА «Новости».

Он сказал также, что соглашение между Россией и Украиной по газу будет обсуждаться в пятницу, оно должно быть финализировано и одобрено в Москве и Киеве.

«Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке принципиального соглашения, которое было достигнуто сегодня», – добавил Шефчович.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на трехсторонних переговорах по газу в четверг обсуждались конкретные объемы и сроки заключения соглашения по газу. Следующий этап обсуждений с Украиной по транзиту газа состоится в ближайшее время, передает ТАСС заявление министра.

Россия, ЕК и Украина подготовили проект соглашения по газу, в ближайшее время оно будет доработано, сказал Новак.

«Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования», – сообщил Новак.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сотрудники органов опеки не всегда могут принять меры в отношении ребенка, которому угрожает опасность, поэтому этим действительно могла бы заняться полиция, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Сотрудникам МВД могут позволить на время изымать из семей детей, которым угрожает опасность. По мнению ведомства, в некоторых ситуациях […]