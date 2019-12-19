Мнение: Вернулся в Крым

Сегодня с писаниной совсем не сложилось. Назначенный на 9 утра рейс сначала отложили до 11, а затем до 14, в результате чего пришлось пол дня куковать в Домодево. Причина — адский туман в Крыму и в районе симферопольского аэропорта. Садились действительно в какой то белесой каше, а пилот действовал ну очень осторожно, в результате чго получилась очень мягкая посадка.
На дороге от Симферополя до Севастополя еще пара пробок приключилась. В итоге — пропал день.
В обычном режиме блог будет вестись с завтрашнего дня.
На заглавном фото подстаканник, который будут подавать в поездах идущих в Крым.
Старт 23 декабря, на первом поезде поедет Путин.
Накал истерии на Украине будет знатный.
Источник: Colonel Cassad
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