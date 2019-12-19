Не опять, а снова: Джорджина Родригес отдыхает в горах с детьми без Криштиану Роналду

19.12.2019, 22:30, Разное

Пока португальский футболист отстаивает честь своего клуба на поле — вчера в Генуе прошел матч «Ювентуса» с «Сампдорией», — возлюбленная Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, отдыхает в горах вместе с их детьми. Они катаются на санках и собачьих упряжках, много фотографируются и резвятся в снегу. Разумеется, подробностями времяпрепровождения на каникулах Джорджина не забывает делиться и в Instagram.

Из-за работы Криштиану часто пропускает семейные сборы: в ноябре — 2-летие дочери Аланы Мартины, а в июне — 2-летие близняшек Матео и Евы, которые появились от суррогатной матери. 

Зато футболист был со своей семьей мысленно, а вернее — по Instagram, в котором он выложил снимок Джорджины и четырех детей (Матео, Евы, Аланы-Мартины и Криштиану-младшего) и подписал его: «Моя любовь». 



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