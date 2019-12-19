Шарий поглумился над «мощной политической акцией» Сенцова

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий с сарказмом прокомментировал появившуюся на странице Олега Сенцова видеозапись, на которой он тщетно пытается сжечь миниатюрные флаги России.

«Олег Сенцов превращается в политика. Уже почти превратился. Во всяком случае, судя по пузу, у него уже все намного лучше, можно так сказать», – сказал Шарий в своем видеоблоге на YouTube.

«Мощной политической акцией» Сенцова Шарий с иронией называет опубликованное Сенцовым видео с сожжением миниатюрных флагов России, вырезанных из пригласительных билетов на некое мероприятие. Причем российский триколор на билетах был изображен среди флагов других государств. При этом, обратил внимание Шарий, вырезанные флаги РФ «не горят, а скорее обжигают пальцы».

«Когда взрослые мужики собираются – вот по 40, по 50 [лет], и начинают вот таким заниматься, я наоборот всегда одобряю: лишь бы не групповым онанизмом занимались. (…) Если бы это они, набухавшись или нанюхавшись носков друг друга, начали жечь себе в одиночестве, то окей. Он снимает вот это и выкладывает в общий доступ. Как по-вашему все-таки, какой будет электорат у этой политсилы? Соответствующий», – подчеркнул медиаэксперт.

«Они такие смелые, реально смелые ребята», – иронизирует Шарий, комментируя реплику одного из участников видео, заявившего, что сожжением миниатюрных флагов РФ они «борются с сепаратистами в Латвии». «Но они ссут рассказать о проблемах в своей стране. Я никак не могу забыть то феерическое выступление в Испании, когда Олег рассказывал о нарушениях прав человека в Крыму, о нарушениях прав человека там, там, там, а когда его спросили о «Правых», он сказал: «Я ничего не знаю, я пять лет сидел», – добавил блогер.

«Я уже не сомневаюсь, что под Олега сделают партию. Сделают, конечно, люди, к олигархам не имеющие никакого отношения. Олег сам бросит клич, соберет деньги с проката своего фильма «Гомер», у него премия там опять-таки, ее пустит в дело, и плюс соберет с неравнодушных людей. Будет политсила, я абсолютно убежден в этом. Но вот я считаю, это в плюс. Потому что раньше для меня символом упоротости было, если человек голосует за «Европейскую солидарность». То есть эти люди должны себя как-то отмечать. (…) Я читал комментарии, там есть здравые люди. Они пишут: «Мы думали, вы будете пытаться созидать». На ненависти создать ничего нельзя, на упоротости тоже ничего не создается. Проверено Майданом», – заключил Шарий.

Напомним, после возвращения из российской тюрьмы режиссер Сенцов отметился несколькими громкими заявлениями, потребовав, в частности, вернуть Украине ядерную бомбу, а также решил создать общественную организацию.

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