Стрельба возде здания ФСБ могла быть спланирована так, чтобы это совпало с речью Путина – СМИ

Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности в Москве 19 декабря, вероятно, могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в ФСБ.
Издание «Ведомости» в Telegram со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщило, что по одной из версий, действия стрелка «могли координироваться иными лицами, связанными с террористическими ячейками, с целью провокации» во время выступления Путина на праздновании в Кремле.
Как сообщила пресс-служба российского президента, 19 декабря после пресс-конференции он посетил торжественный вечер в Кремле по случаю Дня работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря.
Стрельба возле здания ФСБ в центре Москвы произошла 19 декабря около 18.00 по московскому времени (17.00 по Киеву). В результате погиб один сотрудник ФСБ, известно о пяти пострадавших. РБК со ссылкой на источник пишет, что четверо из них – сотрудники спецслужб.
Стрелок был нейтрализован, его личность устанавливается, отмечали в ФСБ.
Агентство «Москва» со ссылкой на ФСБ сначала писало, что нападавших было трое, но позже в ведомстве опровергли эту информацию, а на сайте агентства соответствующая новость была аннулирована.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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