Наука: Как распознать некомпетентного врача?

Требования, которые мы предъявляем к врачам, и ожидания от них всегда высоки, ведь мы доверяем им главное — наше здоровье. А как можно понять, что вашему лечащему врачу доверять не стоит?
Что выдает некомпетентного врача?
- Он сразу дает понять, что необходимо заплатить определенную сумму. Его аргумент — ничего хорошего бесплатно не бывает. Не стоит «вестись» на это: между понятиями «вымогать» и «брать деньги» — большая разница.
- Едва бросив взгляд на результаты обследования, доктор заявляет, что он не доверяет тем лабораториям, где они были сделаны, и настаивает, чтобы все до единого были переделаны там, где он скажет. Интересно, что чаще всего это касается коммерческих лабораторий. Зачастую так попросту «разводят» на деньги.
- Уже на первой консультации врач утверждает, что ваше состояние — крайне тяжелое, необходима операция или дорогостоящее лечение. Чтобы такие заявления были обоснованными, надо получить и изучить результаты дополнительного обследования и только после этого взвешенно аргументировать свою позицию.
- Вот уже поставлен диагноз и назначено лечение. Но после его окончания вам не стало лучше, и симптомы сохранились. Хороший врач должен аргументированно объяснить, почему это произошло — вы неправильно принимали лекарство, например. Никакие объяснения вроде «больной противится лечению» и «это нормально» не должны быть приняты всерьез. Врач обязан объяснить, почему назначенное им лечение не действует.
- Бывает так, что врач настаивает, чтобы лекарство, на которое он выписывает рецепт, было куплено в конкретной аптеке. Скорее всего, он занимается так называемой «рецептурной подработкой» и получает проценты с продаж. Вроде бы на качество лечения это влиять не должно, но — есть вероятность, что вам выпишут не совсем тот препарат, который вам необходим.
- Диагноз никак не могут поставить, назначаются вроде самые разные исследования, но их результаты не помогают выяснить, что же с вами происходит. Это вполне возможно, хотя и очень редко, и врач, опять же, обязан грамотно объяснить, почему подобное состояние сложно диагностировать и возникли столь серьезные сомнения. Если вместо того, чтобы объяснять все простым и понятным языком, врач начинает сыпать терминами и заумными словами — насторожитесь.
- Вас не могут вспомнить уже на следующем приеме, врач не смотрел результаты анализов, путает с другими больными и так далее. Другой вариант — он суетлив, несерьезен, не уверен в своих действиях и словах, постоянно меняет точку зрения.
- Вас лечат исключительно гомеопатией и народными средствами, иногда добавляют гимнастику. Конечно, это не относится к врачу-гомеопату или специалисту по фитотерапии. Для остальных специалистов такая тактика лечения вызывает сомнения.
Взгляд с другой стороны
Как ни странно, вопросом о том, каким должен быть хороший врач, задаются не только пациенты, но и сами врачи. Большим успехом за рубежом пользуются книги «Утерянное искусство врачевания» кардиолога Лоуна Бернарда и «Как выбрать хорошего врача» хирурга Джорджа Леметра.
Первый автор считает, что хороший врач должен излучать уверенность и оптимизм, пожимать пациентам руку при встрече, быть пунктуальным и внимательно слушать, второй опросил множество коллег, экспертов и пациентов. Итак, 8 признаков хорошего врача по Джорджу Леметру:
- Следует обращать особое внимание на нравственное состояние врача: вам должно быть с ним комфортно, и вы без стеснения рассказываете о своих проблемах.
- Казалось бы, врач должен быть грамотным и только потом — внимательным и сочувствующим. Но на самом деле врач, который вам сочувствует, будет стремиться как можно скорее избавить вас от болезни. Применит более эффективную тактику лечения, например.
- Хороший педиатр умеет разговаривать с детьми, сможет их успокоить и утешить.
- Результаты исследования Леметра показали, что если пациенты уверены в доброжелательности лечащего врача, они склонны более внимательно выполнять рекомендации, а значит, быстрее выздоравливают.
- Врач должен быть отзывчивым, открытым и чутким.
- Доктор много знает и делится своими знаниями с пациентами.
- У врача должна быть хорошая репутация. Обычно люди делятся впечатлениями о своем враче. Рекомендуется прислушаться к мнению большинства.
- Не стоит считать специалиста первоклассным только из-за множества дипломов и сертификатов. Однако важно помнить, что отсутствие таковых тоже не очень хорошо, ведь настоящий врач постоянно учится.
Помните, что у пациента есть не только права, но и обязанности, главная из которых — ответственно относиться к собственному здоровью.
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