Наука: Как распознать некомпетентного врача?

Требования, которые мы предъявляем к врачам, и ожидания от них всегда высоки, ведь мы доверяем им главное — наше здоровье. А как можно понять, что вашему лечащему врачу доверять не стоит?

Что выдает некомпетентного врача?

Он сразу дает понять, что необходимо заплатить определенную сумму. Его аргумент — ничего хорошего бесплатно не бывает. Не стоит «вестись» на это: между понятиями «вымогать» и «брать деньги» — большая разница.

Едва бросив взгляд на результаты обследования, доктор заявляет, что он не доверяет тем лабораториям, где они были сделаны, и настаивает, чтобы все до единого были переделаны там, где он скажет. Интересно, что чаще всего это касается коммерческих лабораторий. Зачастую так попросту «разводят» на деньги.

Уже на первой консультации врач утверждает, что ваше состояние — крайне тяжелое, необходима операция или дорогостоящее лечение. Чтобы такие заявления были обоснованными, надо получить и изучить результаты дополнительного обследования и только после этого взвешенно аргументировать свою позицию.

Вот уже поставлен диагноз и назначено лечение. Но после его окончания вам не стало лучше, и симптомы сохранились. Хороший врач должен аргументированно объяснить, почему это произошло — вы неправильно принимали лекарство, например. Никакие объяснения вроде «больной противится лечению» и «это нормально» не должны быть приняты всерьез. Врач обязан объяснить, почему назначенное им лечение не действует.

Бывает так, что врач настаивает, чтобы лекарство, на которое он выписывает рецепт, было куплено в конкретной аптеке. Скорее всего, он занимается так называемой «рецептурной подработкой» и получает проценты с продаж. Вроде бы на качество лечения это влиять не должно, но — есть вероятность, что вам выпишут не совсем тот препарат, который вам необходим.

Диагноз никак не могут поставить, назначаются вроде самые разные исследования, но их результаты не помогают выяснить, что же с вами происходит. Это вполне возможно, хотя и очень редко, и врач, опять же, обязан грамотно объяснить, почему подобное состояние сложно диагностировать и возникли столь серьезные сомнения. Если вместо того, чтобы объяснять все простым и понятным языком, врач начинает сыпать терминами и заумными словами — насторожитесь.

Вас не могут вспомнить уже на следующем приеме, врач не смотрел результаты анализов, путает с другими больными и так далее. Другой вариант — он суетлив, несерьезен, не уверен в своих действиях и словах, постоянно меняет точку зрения.

Вас лечат исключительно гомеопатией и народными средствами, иногда добавляют гимнастику. Конечно, это не относится к врачу-гомеопату или специалисту по фитотерапии. Для остальных специалистов такая тактика лечения вызывает сомнения.

Взгляд с другой стороны

Как ни странно, вопросом о том, каким должен быть хороший врач, задаются не только пациенты, но и сами врачи. Большим успехом за рубежом пользуются книги «Утерянное искусство врачевания» кардиолога Лоуна Бернарда и «Как выбрать хорошего врача» хирурга Джорджа Леметра.

Первый автор считает, что хороший врач должен излучать уверенность и оптимизм, пожимать пациентам руку при встрече, быть пунктуальным и внимательно слушать, второй опросил множество коллег, экспертов и пациентов. Итак, 8 признаков хорошего врача по Джорджу Леметру:

Следует обращать особое внимание на нравственное состояние врача: вам должно быть с ним комфортно, и вы без стеснения рассказываете о своих проблемах.

Казалось бы, врач должен быть грамотным и только потом — внимательным и сочувствующим. Но на самом деле врач, который вам сочувствует, будет стремиться как можно скорее избавить вас от болезни. Применит более эффективную тактику лечения, например.

Хороший педиатр умеет разговаривать с детьми, сможет их успокоить и утешить.

Результаты исследования Леметра показали, что если пациенты уверены в доброжелательности лечащего врача, они склонны более внимательно выполнять рекомендации, а значит, быстрее выздоравливают.

Врач должен быть отзывчивым, открытым и чутким.

Доктор много знает и делится своими знаниями с пациентами.

У врача должна быть хорошая репутация. Обычно люди делятся впечатлениями о своем враче. Рекомендуется прислушаться к мнению большинства.

Не стоит считать специалиста первоклассным только из-за множества дипломов и сертификатов. Однако важно помнить, что отсутствие таковых тоже не очень хорошо, ведь настоящий врач постоянно учится.

Помните, что у пациента есть не только права, но и обязанности, главная из которых — ответственно относиться к собственному здоровью.

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