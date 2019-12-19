«Пять старушек — уже рубль»

Кремль не намерен ограничивать добычу россыпного золота.

Золотодобытчики работают с многочисленными нарушениями, наносят огромный ущерб, идет поток жалоб на них как от граждан, так и от глав субъектов РФ, однако запрещать или ограничивать добычу россыпного золота государство не намерено, будет лишь усиливать свой контроль. Таков итог рассмотрения в администрации президента обращения 17 природоохранных организаций к Владимиру Путину, принятого после прорыва дамб каскада технологических отстойников на Сейбе (Красноярский край). Тогда, 19 октября, погибли 17 старателей.

Автор письма президенту, к которому присоединились коллеги, — Александр Колотов, российский координатор экологической коалиции «Реки без границ», директор Красноярской общественной организации «Плотина». 18 декабря он получил ответ из кремлевской администрации.

Ранее (7 ноября) ему оттуда сообщили, что по второму кругу запрошены материалы в Минприроды, Росприроднадзоре (находится в ведении Минприроды) и Ростехнадзоре — для «объективного и всестороннего рассмотрения», однако итоговый ответ основывается почему-то только на документах Минприроды и его надзорной службы.

Так, относительно трагедии на Сейбе (хотя экологи о ней не спрашивали, им с ней все ясно) администрация президента пишет, что разработка месторождения россыпного золота велась с многочисленными нарушениями и законодательства, и проектных решений. Еще в 2015–2016 годах ООО «Сисим» проводило разведку месторождения на Малой Сейбе и ручье Веселом без утвержденного проекта на проведение геологоразведочных работ. А в 2016–2017 годах проводило и непредусмотренные проектом добычные работы — за контурами лицензионного участка.

Приведены и детали варварского промысла. Своевольные изменения направления руслоотводного канала, дна, берегов, загрязнение вод медью, свинцом, цинком. Нанесенный вред оценен в 364 млн рублей.

В соответствии с поручением президента Росприроднадзор «прорабатывает вопросы усиления ответственности за добычу россыпного золота», однако предложение экологических организаций прекратить золотодобычу на новых участках в ненарушенных хозяйственной деятельностью долинах рек и ручьев и не допускать предоставления в пользование участков недр на землях населенных пунктов и в непосредственной близости от них выше по течению рек администрация президента отвергла. Аргументы таковы: в россыпях — 12% запасов золота страны и 23% его добычи. Запрещение не решит проблем, а, наоборот, может усугубить их, привести к безлицензионному пользованию недрами и усилению криминогенной обстановки в районах самовольной добычи и дополнительному ущербу окружающей среде.

Относительно предложения передать месторождения россыпного золота с прогнозными запасами менее 200 кг на ненарушенных участках рек в фонд будущих поколений администрация ответила:

«Месторождения россыпного золота являются рентабельными, легко отрабатываемыми и обеспечивают занятость населения в значительной части российских регионов».

У зайца сто песен, и все они про морковку. Так, кажется, говорят в этом случае. «Разработка даже бедных и незначительных месторождений россыпного золота может иметь коммерческий смысл, — писал ранее президенту Колотов и другие экологические активисты, — однако общий социально-экономический эффект зачастую оказывается отрицательным. […] Добыча россыпного золота не только не улучшает жизнь местного населения, но и ведет к социальной напряженности».

Про социальную напряженность: «Новая» подробно писала о новом экологическом фронте и гражданском движении, пытающихся отстоять последние чистые реки юга Центральной Сибири.

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Недавно жители сел Можарка, Нижние Куряты, Таяты, Тюхтят, Черемшанка, деревень Гуляевка, Малиновка, Петропавловка и поселков Жаровск (Красноярский край), Бугуртак — всего 1953 подписи — также направили в администрацию президента копию своего коллективного обращения к властям региона «в связи с разворачивающейся социально-экологической катастрофой» и призвали их во взаимодействии с федеральными ведомствами остановить золотодобычу на реке Казыр.

Колотов прокомментировал «Новой» бумагу из администрации.

Александр КолотовРоссийский координатор экологической коалиции «Реки без границ»

— Ответ хорошо демонстрирует ту логику дипломированных счетоводов-экономистов, в рамках которой наши чиновники рассматривают россыпную золотодобычу. На одной чаше весов у них рентабельность и создание рабочих мест в регионах, то есть экономические эффекты, поддающиеся подсчету и учету, а на другой — возможность сберечь нетронутую природу и оставить реки живыми, то есть те экологические эффекты, которые государственная бухгалтерия не учитывает совершенно.

В итоге чиновники не могут отказаться от разработок месторождений, расположенных в таежной глухомани, даже со считаными десятками килограммов россыпного золота.

Говоря словами Раскольникова из анекдота: «пять старушек — уже рупь». Заграбастать нужно все.

Алексей Тарасов

Обозреватель

Источник: Новая газета

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