Гончарук поручил Маркаровой заблокировать выплату ряда расходов

17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство. Об этом 18 декабря сообщила «Экономическая правда« со ссылкой на соответствующий документ.

«Обеспечить временное, до конца текущего бюджетного года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)», – говорится в документе.

Гончарук принял такое решение с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета.

В Министерстве финансов заявили, что приостановка финансирования ряда расходов не повлияет на зарплаты, пенсии и социальные выплаты.

«Министерство финансов осуществляет взвешенную фискальную политику и принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего государственного управления. Казначейство также проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыто ассигнования. А вот остальные платежей, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств. Потому что доходы Государственного бюджета за 11 месяцев 2019 полностью не выполнены вследствиеболее крепкого, чем учтено в Государственном бюджете, обменного курса гривны, медленного роста импорта, падения производства табачных изделий», – пояснили в ведомстве.

І про закриття бюджетного року в ніч на Святого Миколая…Усі видатки по захищених статтях — зарплати, пенсії,… Posted by Міністерство фінансів України on Kolmapäev, 18. detsember 2019

Маркарова отметила в Facebook, что к таким методам, как временное прекращение проведения платежей Минфин и ответственные распорядители прибегают ежегодно для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей, в частности, маяков дефицита и других параметров.

«К концу года осталось восемь дней. Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должно было уже давно быть подано в Государственную казначейскую службу Украины и на них открыты ассигнования, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделало. Но, как известно ежегодно именно вторая половина декабря – это время попыток множества “перебрасываний” из программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальное “осваивание средств и проведение кассы», на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года”, – добавила министр.

Она подчеркнула, что в 2019 году за 11 месяцев есть недовыполнение по ряду доходов в результате объективных причин. В частности, это неуплата государственными компаниями 10 млрд грн дивидендов и части чистой прибыли, принятие предыдущей Радой после бюджета льгот на оборудование для альтернативной энергетики, что стоило бюджету 9,6 млрд грн, изменение макро в результате падения цены на газ и сильный курс.

Маркарова заверила, что:

все защищенные расходы финансируются в обычном режиме;

все незащищенные расходы 11 месяцев тоже были полностью открыты для финансирования, но по ним не прошли выплаты, так как «не было подано ни одного документа или не были проведены тендера»;

все важные переброски – финансирование «Охматдета», дополнительные зарплаты шахтеров, все расходы на безопасность и оборону – будут профинансированы.

«Пересматриваем с распорядителями исключительно экзотические запросы. По результатам года сделаем рейтинг самых ярких из них. В прошлом году не было профинансировано 21,7 млрд грн расходов», – добавила министр.

#Бюджет2019Для всіх експертів, і тих, які знають, і тих які чомусь забули що такі заходи Мінфін і відповідальні… Posted by Oksana Markarova on Neljapäev, 19. detsember 2019

Премьер-министр Украины заявил в видеообращении, которое опубликовали в YouTube, что ситуация находится под контролем правительства.

По его словам, в конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого – «кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе».

«Наше правительство до конца финансового года, то есть до 27 декабря, ежедневно будет пересматривать все выплаты, которые планируют провести министерства и государственные органы власти, чтобы не одна копейка госбюджета не была потрачена неэффективно», – сказал Гончарук.

ВИДЕОВидео: Олексій Гончарук — Прем’єр-міністр України / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сотрудники органов опеки не всегда могут принять меры в отношении ребенка, которому угрожает опасность, поэтому этим действительно могла бы заняться полиция, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Сотрудникам МВД могут позволить на время изымать из семей детей, которым угрожает опасность. По мнению ведомства, в некоторых ситуациях […]