Суд по просьбе обвинения назначил третью экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы назначил третью экспертизу по делу «Седьмой студии», сообщает РИА «Новости».

«Суд считает необходимым назначить повторную комиссионно-комплексную финансово-экономическую оценочно-искусствоведческую экспертизу», — заявила судья Олеся Менделеева.

Экспертизу проведет центр при Минюсте.

О проведении экспертизы ходатайствовало обвинение. Прокуроры ссылались на то, что два эксперта из группы, проводившей предыдущее исследование, были знакомы с подсудимыми и выступали в их поддержку.

По мнению защиты, знакомство не делает экспертов заинтересованными лицами.

По делу уже проведено две экспертизы. Первая проводилась еще на стадии следствия, она подкрепляет обвинение и на основании этой экспертизы была вычислена сумма вмененного подсудимым ущерба.

После этого суд одобрил проведение другой экспертизы, которая поддержала линию защиты. Эту экспертизу проводили директор МХТ имени Чехова Марина Андрейкина и глава кафедры искусствоведения Школы-студии МХАТ Видмантас Силюнас. Согласно их проверке, сумма затрат на проект студии «Платформа» (300 млн рублей с налогами) превысила сумму, выделенную Минкультуры (216,5 миллиона рублей).

По делу «Седьмой студии» проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, а также продюсер Екатерина Воронова и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных Министерством культуры из бюджета на развитие проекта «Платформа».

Все они вину не признают и утверждают, что выделенные деньги были потрачены на постановки.

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