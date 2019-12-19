В Чечне раскрыли детали спецопераций под началом Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично руководил спецоперациями против террористов «десятки и сотни раз», сообщил пресс-секретарь руководителя региона Альви Каримов.

«Кадыров принимал участие в спецоперациях против террористов не один-два раза, а десятки и сотни раз, и это ни для кого не секрет. Он лично руководил спецоперацией по нейтрализации группы бандитов, напавших на парламент Чечни, когда председатель парламента и депутаты были взяты в заложники», – приводит его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь рассказал, что Кадыров, прижавшись спиной к ограде парламента, рискуя жизнью, отдавал указания подразделениям. По его словам, спецоперация «была проведена блестяще».

Также, рассказал Каримов, под личным руководством Кадырова нейтрализовали бандгруппу, напавшую на Дом печати в центре Грозного и школу в декабре 2014 года. Глава региона лично руководил спецоперацией, разработав план нейтрализации боевиков, «в ручном режиме руководил действиями спецназовцев, отдавал команды».

Ранее в четверг президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции рассказал, почему глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил звание Героя России. Глава государства подчеркнул, что Кадыров «подвергается значительной опасности в ежедневном режиме» и, несмотря на его запрет, лично участвует в боевых операциях. Президент добавил, что первый глава Чечни, отец Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров погиб от рук террористов за Россию и свой народ.

Рамзан Кадыров поблагодарил президента Путина за теплые слова о своем отце.

Добавим, что в мае прошлого года в центре Грозного было совершено нападение на православный храм. Тогда сообщалось, что Кадыров лично руководил спецоперацией по ликвидации боевиков. В результате нападения убиты двое полицейских, еще двое ранены, также погиб один гражданский. В РПЦ назвали атаку «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман».





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