Мнение: Лубянка

Стрельба в приемной ФСБ на Лубянке. Нападение проведено тремя неизвестными. Официально один погибший, неофициально — до четырех убитых. Во всех подразделениях ФСБ объявлен план "Крепость" — то есть, сидим и обороняем сами себя. Вы там как-нибудь сами. Нападавшие стреляли по некоторым данным, из "Сайги". На месте найден рюкзак с гранатами. Вызваны саперы. Происшествие квалифицировано как теракт.

Нужно разнести в пыль еще пару больниц на дальних подступах. И убить еще несколько сот террористов, замаскированных под мирных жителей.

Источник: Эль Мюрид

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