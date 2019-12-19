Седокова в БДСМ-наряде влезла в грызню светских львиц и Собчак

«Я – Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а,
значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков
общественных деятелей? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)» – написала певица под собственным откровенным снимком в БДСМ-наряде в «Инстаграм». После Анна Седокова в шутку спросила, превратится ли она в тыкву,
когда ей стукнет 40 лет.
Знаменитость призналась, что ее раздражают стереотипы, «годами загружаемые» в головы российских женщин. После вокалистка перечислила
глупости, которые представительницы прекрасного пола возводят в ранг истины. «Что в
30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без
мужика жизни нет… Кто вообще это решает кроме самой себя?» – удивилась Седокова.
Анна отметила, что много раз слышала слово «старая» по
отношению к себе. Причем от других женщин. Артистка подчеркнула, что восхищена
ногами Светланы Бондарчук, прессом Ники Белоцерковкой, попой Оксаны Лаврентьевой
и интеллектом Ксении Собчак.
«Это огромный труд любой девушки – поддерживать тело
особенно после 30. Давайте прекратим мерятся 🍆 и 🥚🥚мы
же не мужики) Мы– женщины, все разные и одинаково эмоционально не стабильные 💃🏻💃🏻
Мы расстаемся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И это
нормально! Мы – все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны
поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без 😂❤💋», – рассудила Анна Седокова.
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Напомним,
московские светские львицы стоят на ушах из-за высказывания Ксении Собчак. Телеведущая
раскритиковала 40-летних женщин, публикующих откровенные снимки в соцсетях. Дескать,
чем больше «голых» фото у представительницы прекрасного пола, тем выше
степень ее отчаяния.
Слова
Ксении Собчак задели мужа светской львицы Оксаны Лаврентьевой, писателя
Александра Цыпкина. Публицист
решил, что речь идет о его супруге: Оксана как раз показала в микроблоге
«обнаженные» фото. Цыпкин резко высказался в ответ. К скандалу подключилась Ника Белоцерковская.
Издательница тоже набросилась на теледиву с упреками. В Сети началась грызня.
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