Седокова в БДСМ-наряде влезла в грызню светских львиц и Собчак

«Я – Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а,

значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков

общественных деятелей? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)» – написала певица под собственным откровенным снимком в БДСМ-наряде в «Инстаграм». После Анна Седокова в шутку спросила, превратится ли она в тыкву,

когда ей стукнет 40 лет.

Знаменитость призналась, что ее раздражают стереотипы, «годами загружаемые» в головы российских женщин. После вокалистка перечислила

глупости, которые представительницы прекрасного пола возводят в ранг истины. «Что в

30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без

мужика жизни нет… Кто вообще это решает кроме самой себя?» – удивилась Седокова.

Анна отметила, что много раз слышала слово «старая» по

отношению к себе. Причем от других женщин. Артистка подчеркнула, что восхищена

ногами Светланы Бондарчук, прессом Ники Белоцерковкой, попой Оксаны Лаврентьевой

и интеллектом Ксении Собчак.

«Это огромный труд любой девушки – поддерживать тело

особенно после 30. Давайте прекратим мерятся 🍆 и 🥚🥚мы

же не мужики) Мы– женщины, все разные и одинаково эмоционально не стабильные 💃🏻💃🏻

Мы расстаемся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И это

нормально! Мы – все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны

поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без 😂❤💋», – рассудила Анна Седокова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 19 Дек 2019 в 5:45 PST

Напомним,

московские светские львицы стоят на ушах из-за высказывания Ксении Собчак. Телеведущая

раскритиковала 40-летних женщин, публикующих откровенные снимки в соцсетях. Дескать,

чем больше «голых» фото у представительницы прекрасного пола, тем выше

степень ее отчаяния.

Слова

Ксении Собчак задели мужа светской львицы Оксаны Лаврентьевой, писателя

Александра Цыпкина. Публицист

решил, что речь идет о его супруге: Оксана как раз показала в микроблоге

«обнаженные» фото. Цыпкин резко высказался в ответ. К скандалу подключилась Ника Белоцерковская.

Издательница тоже набросилась на теледиву с упреками. В Сети началась грызня.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook, что знает, кто стоит за провалом голосования парламентом за законопроект об легализации игорного бизнеса. «Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, […]