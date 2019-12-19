Суд вынес приговор жителю Швеции за угрозы в адрес Греты Тунберг

Житель шведского города Спаррехольм приговорен стокгольмским окружным судом к условному сроку и 200 часам общественных работ за угрозы в адрес экоактивистки Греты Тунберг и ее матери, оперной певицы Малены Эрнман, информирует издание Katrineholms-Kuriren.
40-летний мужчина в анонимных письмах к Тунберг призывал ее отказаться от борьбы за климат, а также писал о намерении спустить на экоативистку собак и расстрелять ее из снайперской винтовки. Он также угрожал Эрнман убийством, если ее дочь публично не заявит о том, что авиаперелеты не оказывают негативного влияния на окружающую среду, информирует ТАСС.
На допросе автор писем заявил, что писал Грете из-за слишком пристального внимания СМИ к ней, однако, по его словам, он лишь хотел напугать активистку.
Ранее глава французской благотворительной ассоциации «Друзья «Музея Токио» призвал убить Грету Тунберг.
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