Мнение: А в чём цимес женщине выглядеть как Епифанцев?

Доброе утро. Скажите, а зачем многие женщины так себя уродуют? Вот в чём цимес женщине выглядеть как Епифанцев какой-нибудь? Или они скрытые лесбиянки и хотят таким образом красоваться перед женщинами? Или это наступает описанное у Бушкова в «Анастасии» будущее, когда мужчины и женщины поменялись местами и слово «женственность» стало обозначать брутальную внешность и мощное сложение? Спасибо.





























Источник: Достало

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