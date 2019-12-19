Юная дочь Урганта поселилась в Нью-Йорке с темнокожим любовником

Приемная дочь телеведущего, которую жена шоумена – Наталья Кикнадзе – родила, еще будучи в первом браке,

стала уже совсем взрослой и самостоятельной. Сейчас Эрике 19 лет, но она уже живет вдалеке от родителей. Юная красавица учится в Нью-Йорке, куда уехала два года назад, а теперь показала, что созрела и для более важных решений.

Так Эрика опубликовала на личной странице в социальной сети «Инстаграм» любопытное фото в разделе сториз. На нем она позирует в обнимку с парнем. Лицо юноши скрыто, т.к. он целует возлюбленную в щечку, однако пользователи куда больше обратили внимание не то, что у девушки наконец-то появился парень, а на его цвет кожи. Избранник Эрики – афроамериканец.

Снимок падчерица Урганта украсила графической рамкой из розовых сердечек. Молодые сфотографировались через отражение в зеркале так, чтобы лицо юноши было закрыто мобильным телефоном девушки. По всей видимости, она не хочет раскрывать широкой общественности лицо своего любовника.

Впрочем, такая скрытность несколько удивительна, ведь это не первые отношения Эрики. Как вспомнили фолловеры, год назад у девушки был другой молодой человек,

но теперь совместных фото с ним в инстаграм-аккаунте дочери Урганта

нет.

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Публикация от ��ERIKA�� (@e_ttg) 8 Окт 2019 в 10:55 PDT

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