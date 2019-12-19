Мнение: Делом Гусейнова займется Центр противодействия экстремизму

О ходе рассмотрения дела клоачного Гусейнова в жерновах российской бюрократии.

Все находится на уровне рассмотрения обращения, чем теперь займется Центр противодействия экстремизму.

Источник: Colonel Cassad

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