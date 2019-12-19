В ОНФ пообещали не оставить без внимания не заданные Путину на пресс-конференции вопросы

Ни один вопрос регионального уровня, не заданный президенту и связанный с проблемами простых людей, не останется без внимания Общероссийского народного фронта, сообщил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы обязательно вникнем в суть и займемся их решением», – сказал он по итогам большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

Общероссийский народный фронт откликнулся на предложение журналистов, победивших в конкурсе «Правда и справедливость», организовать площадки для просмотра и обсуждения пресс-конференции президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

Народный фронт провел просмотр во всех регионах страны по 548 адресам, преимущественно в библиотеках, отметил Кузнецов, который смотрел пресс-конференцию вместе с жителями Реутова и активистами ОНФ в Центральной библиотеке города.

«Журналисты сами пригласили на эти просмотры людей, в нескольких регионах к ним пришли губернаторы. Это, мне кажется, может стать традицией, когда можно обменяться мнениями в неформальной атмосфере. Это хорошее начинание. Если все получится и отзывы будут хорошими, мы поймем, что это действительно востребовано, поможем увеличить количество площадок», – рассказал он.

На пресс-конференции президент поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий в сфере переработки мусора, а также информированию граждан.

«Безусловно, мы включимся по полной и будем делать все для того, чтобы интересы простых людей на местах не пострадали при таких глобальных больших изменениях. Конечно, «мусорная реформа» – это огромное системное преобразование, которое в перспективе должно сделать экологию нашей страны совсем другой. И для нас поручение президента является большой честью помочь и оказать содействие регионам в реализации этой реформы», – подчеркнул Кузнецов.

Напомним, что губернаторы Рязанской, Курганской, Калининградской областей и врио губернаторов Еврейской автономной и Иркутской областей смотрели пресс-конференцию президента в библиотеках страны вместе с активистами ОНФ и гражданами. Также в просмотрах участвовали 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Валентин Жуков и мать-героиня Татьяна Сорокина, которая, имея двоих родных, приняла за свою жизнь в семью 80 детей.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль отметил, что президент РФ Владимир Путин знает и понимает все проблемы сферы здравоохранения, в том числе благодаря работе Общероссийского народного фронта.

В ходе пресс-конференции Путин поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий при строительстве новых предприятий по переработке отходов.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Аккаунты, с которых оставлялись дизлайки к трансляции большой пресс-конференции Путина, были созданы промышленным способом. Потребовалось совсем немного времени, чтобы найти источник этой атаки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. «Я еще вчера во время прямой трансляции написала, что эти дизлайки, очевидно, купленные. Со мной попытались поспорить, но прошли сутки, и все стало понятно. […]