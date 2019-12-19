Как избавиться от засидевшихся гостей: забавный мастер-класс от Райана Рейнольдса

Полезным (хотя и нестандартным) лайфхаком поделился с поклонниками супруг Блейк Лайвли в преддверии рождественских и новогодних праздников. В новом выпуске The Tonight Show с Джимми Фэллоном Райан Рейнольдс снялся в забавном скетче на злободневную тему веселых, но порой затяжных застолий.
Рейнольдс на правах хозяина дома устраивает дома праздничный ужин с обменом подарками. Но вот уже 23 часа, а гости все не расходятся по домам. Райан поначалу пытается поддерживать беседу притворным смехом, но затем ему все это надоедает и он начинает думать, как выпроводить гостей. Начал с малого: то вбрасывает комментарии по типу «Как мы не заметили, что уже так поздно?», то громко зевает (а иногда и очень громко), то делает вид, что хочет пойти домой спать, но потом вспоминает, что он находится у себя дома. В общем, ничего не помогает. И тогда Рейнольдс прибегает к последнему способу — зажигает специальную свечу, которая может быть с запахом старых креветок, потной обуви, протухших яиц или горячей брокколи. И гости действительно уходят! Райан доволен, но не знаем, насколько универсален такой подход в борьбе с назойливыми друзьями.
Джимми Фэллон и Райан Рейнольдс
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