Приглашенный редактор Александр Петров о разновидностях дружбы, страсти, любви и чувстве дома

Мне кажется, дружба — это не 500 сообщений в день, упоминания в stories в Instagram, посты в соцсетях и прочее (хотя девочки не в счет, они могут делать все, что угодно). Я говорю о мужчинах: мужская дружба особенная. С другом можно год или два не видеться, но знать, что у тебя есть где-то близкий человек и ты его никогда не потеряешь. Это как своеобразный талисман что ли: таких бывает 2-3 у каждого нормального мужика, не больше. И да, обычно они редко общаются, но такой вид общения особый, настоящий. Переткший в нечто большее, чем просто какие-то связавшие вас факторы, ваши претензии или эгоизм каждого.

Женская дружба тоже существует. До первого замужества и до первых лучей счастья с одной из сторон, дальше начинаются разногласия. Нет, вида никто не покажет, но природа… природа так устроена. Не мы это придумали. Также есть дружба между мужчиной и женщиной, но она всегда подпитывается общим делом, работой. Бывает, что людям просто очень комфортно вместе, и нет ни влечения, ни привязанности, а есть дружба, но общее дело также сближает. Еще есть дружба душ. Это совсем другая материя, мало кому подвластная: она перетекает, меняется.

Олег Меньшиков и Александр Петров

Мне самому сейчас легче всего общаться не только с близкими по духу людьми, но и с теми, кто прошел долгий путь, с самых низов, чтобы добиться поставленных целей. Это уже дружба взаимообмена, бескорыстной взаимопомощи.. Хотя, возможно, иногда эти отношения и могут быть корыстны, но ничего плохого в этом нет. Два человека находятся на одной планке — не в смысле денег или статуса, а в смысле выбранного пути — и хорошо понимают друг друга. Я называю такое общение товариществом — товариществом взаимоуважения.

И наконец еще один тип отношений — любовь. Любовь, на мой взгляд, вообще высшее проявление дружбы. И если два человека сближаются, окунаются в безудержную страсть, то они также становятся друзьями — не теряя при этом эту самую страсть. Это вообще самый высокий уровень, такой черный пояс. Дальше в паре после такого единения наступает только радость, удовольствие и гармония. Путь к этому состоянию сложный, иногда муторный, жертвенный. Но он есть, и выбирают его самые смелые.

Стася Милославская и Александр Петров

В любых отношениях для достижения этой гармонии важно не только брать, но и отдавать. Например, я очень люблю свой родной город Переславль-Залесский. Можно было бы поставить здесь точку, но нет: мне хочется что-то делать в связи с этим чувством. Это не быстрый путь — путь благодарности дорогому для меня месту за очень многое: за ту любовь, которую мне здесь безвозмездно дали. Теперь хочется отдавать ее обратно. Для начала я построил вместе с большой командой кинопрофессионалов и моих друзей гостиницу Petrov Avenue. Мне тут очень хорошо: когда появляется выходной, я с удовольствием сюда приезжаю и ночую именно здесь. Ни у родителей или, например, сестры, с которой мы все создали и которая полностью отдает себя этому отелю, — просто потому, что мы это делали для себя, для людей. Мне было стыдно, что в таком городе нет места, куда я могу пригласить друзей, все остальное мне казалось серым. Да, именно серым. Хорошее слово. Теперь я могу с гордостью сказать: приезжайте в Переславль-Залесский, он очень энергетически очищенный и заряженный город, приезжайте в Petrov Avenue — тут хорошо, только бронируйте заранее))).

Дальше у меня есть еще несколько «мечт»: развивать туризм и культуру в этом месте. Пока рано говорить конкретно, но все, что от меня зависит, я сделаю. Администрация города очень старается, несмотря на трудности, я им за это благодарен, как местный говорю. В идеале хочется сделать из Переславля-Залесского место, не уступающее малым городам Европы по количеству музеев, театров, туристических мест. А что про меня самого говорят в родном городе, я не знаю, а если что-то и слышал, то только хорошее ))). Про сплетни местных о моей карьере не думаю и не знаю. Для меня их просто нет, — мне важнее делать дело, а не заниматься балабольством. И это дело я буду продвигать и дальше, постепенно: степ бай степ.

В отеле Petrov Avenue

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