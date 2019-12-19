Ветеран «Вымпела» связал нападение на приемную ФСБ с праздником органов безопасности

Нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было, скорее всего, приурочено ко Дню российской военной контрразведки. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров. Так он отреагировал на операцию спецслужб с применением оружия в центре столицы.

Герой России, первый замсекретаря Общественной палаты РФ, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров отмечает, что силовые структуры в Москве давно не оказывались в таком открытом противостоянии с вооруженными преступниками, как это случилось в четверг на Лубянке.

Эксперт не исключает, что напасть на приемную ФСБ могли лица, обладающие российским гражданством, однако связанные при этом с международными террористическими центрами. «Это некий демарш, потому что завтра День сотрудника органов безопасности. Сегодня тоже праздник – День российской военной контрразведки. Нападение однозначно приурочено к профессиональному празднику», – уверен Бочаров.

Собеседник подчеркнул, что в таком мегаполисе, как Москва, абсолютно предотвратить такие нападения невозможно. «Ни одна спецслужба мира не может дать стопроцентную гарантию, что все под контролем. Это явление трагическое, но, к сожалению, не только для нашей страны. Это реальная картина мира. Такие же акции происходят и в Европе, и за океаном. К сожалению, находятся люди с российским гражданством, но на самом деле они не являются гражданами нашего государства. Они готовы проливать кровь. Это печально», – констатировал полковник.

Бочаров также рассказал, как вести себя простым людям, которые случайно оказались на месте нападения. «Нужно сделать все, чтобы не попасть под шальную пулю. Самый простой вариант – просто лечь на землю, а еще лучше, – если рядом есть какое-нибудь укрытие. Это естественно – сохранить жизнь. Человеку без оружия, без опыта нейтрализации агрессивных людей с оружием, не надо предпринимать неразумных мер, поскольку это может привести к летальным последствиям. Самое главное – самому уберечься от пуль и, если рядом кто-то растерялся, не знает, что делать, то помочь и ему», – подытожил Вячеслав Бочаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг вечером неизвестный открыл стрельбу в приемной ФСБ в центре Москвы. В ФСБ заявили о ликвидации одного нападавшего.

В СМИ сообщалось о трех погибших. По последней информации, двое сотрудников ФСБ получили серьезные ранения. Позже «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ сообщил, что погиб один сотрудник спецслужбы. Кроме того, в результате стрельбы в центре Москвы у зданий ФСБ пострадали пять человек, сообщили в Минздраве. Им оказана медицинская помощь.

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