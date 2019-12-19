ФСБ опровергла собственное сообщение о трех нападавших. Теперь заявляют об одном стрелке

Открывший стрельбу на Лубянке действовал один, заявили в Центре общественных связей ФСБ. «Центр общественных связей ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один», — сказали в спецслужбе. Между тем ранее сам ЦОС ФСБ сообщал о троих нападавших.

Кроме того, по данным ФСБ, стрелявший не смог пройти в здание на Лубянке.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что стрельбу в приемной ФСБ на Лубянке открыли три человека, все они убиты.

Также сообщается о гибели одного сотрудника ФСБ.

«Стрельба в приемной ФСБ в Москве по адресу: ул. Кузнецкий Мост, д. 23, произошла в 18:10. Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной», — рассказали ранее в ЦОС ФСБ.

После этого выживший участник нападения пробежал около 300 метров — до конца улицы Кузнецкий Мост и, отстреливаясь, завернул на площадь Воровского. Затем он забежал в один из домов на улице Большая Лубянка и забаррикадировался там.

«Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и СОБРа. В ходе перестрелки, в 19:15 преступник был убит. Личности убитых устанавливаются», — добавили в ЦОС ФСБ.

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