Эксперт: Путин ответил на важный вопрос для избирателей пенсионного возраста

Словами об отсутствии планов новой пенсионной реформе, Владимир Путин ответил на важный вопрос для многих избирателей пенсионного и предпенсионного возраста, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, подводя итоги Большой пресс-конференции президента.

«Путин еще раз берет на себя ответственность за разъяснение, дает гарантии, что никаких изменений не будет: ни по повышению пенсионного возраста, ни по отмене после 2024 года индексации пенсий по уровню инфляции. Это очень важный вопрос для многих избирателей пенсионного и предпенсионного возраста», – сказал эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

Эксперт назвал также важным призыв Путина к Общероссийскому народному фронту контролировать внедрение экологических технологий при переработке мусора. «Очевидна мысль в части ориентации на ОНФ в вопросе мусорной реформы и вообще расширения участия ОНФ в таких контрольных функциях», – считает эксперт.

Напомним, в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин ответил на предположения о возможности новой пенсионной реформы, отметив, что такой вопрос даже не рассматривается. «В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается», – заявил президент.

Пятнадцатая по счету большая пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг. Общение с журналистами продолжалось 4 часа 18 минут, президент ответил более чем на 70 вопросов.

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