Наука: Ирландские ученые обнаружили новый орган в теле человека

19.12.2019, 20:41, Разное

Человеческое тело преподносит учёным всё новые и новые сюрпризы. Никто и предположить не мог, что спустя сотни лет существования медицины исследователям удастся открыть новый орган в нашем организме.

Хотя, если подумать хорошенько, никакой он не новый, просто считать его именно полноценным органом стали только сейчас. Речь идёт о брыжейке – части пищеварительной системы, расположенной в брюшине. Ранее медицина полагала, что это всего лишь дупликатура брюшины, посредством которой полые органы крепятся к задней стенке живота, но теперь брыжейка считается полноценным человеческим органом.

Открытие совершили исследователи из ирландского Университета Лимерика и уже опубликовали результаты своей работы в издании The Lancet Gastroenterology & Hepatology. О брыжейке в своё время писал ещё Леонардо да Винчи, но принято было полагать, что орган это неполноценный. Да только вот, как это иногда случается, наука в этом немного ошиблась. Брыжейка оказалась одной сплошной, а не разрозненной структурой. Учёные считают, что новая классификация этого органа позволит врачам по-новому взглянуть на некоторые брюшные заболевания с иного ракурса.

Изучение нового органа должно стать новой отраслью медицины, считает профессор Келвин Коффи, руководящий исследованиями в Университете Лимерика. Отдельно сообщается, что соответствующие изменения в самое ближайшее время будут внесены в учебную программу медицинских вузов США, а затем и других стран. Новая классификация брыжейки будет внесена даже в самый авторитетный учебник анатомии «Анатомия Грея», изданный в 1858 году британским хирургом Генри Греем и на сегодняшний день считающийся классикой.



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