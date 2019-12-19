Наука: Люди, вы звери! Найдено древнейшее изображение охоты

Люди постоянно рассказывают истории. А почему? Потому что умеют. Видимо, способность что-то выдумывать и делиться фантазией с окружающими — неотъемлемое свойство человека.

Пока наши предки не умели фантазировать, у них, скорее всего, не было религии — ведь чтобы верить в невидимых существ, нужно воображение. На Сулавеси археологи нашли древнейшую живопись, представляющую выдуманную историю. По крайней мере, так находку интерпретируют её авторы, опубликовавшие статью в Nature. В любом случае, это одно из самых древних в мире наскальных изображений.

До сих пор древнейшим «нарративным» рисунком считались замечательные бычки с Калимантана, возрастом 40 тыс. лет. Сюжеты, в которых разные персонажи взаимодействуют — сцены охоты — гораздо моложе, известным примерам не больше 20 тыс. лет. А ещё древние художники иногда изображали «зверолюдей» (по-научному — «териантропов»). Например, это знаменитый человек-птица из пещеры Ласко во Франции и фигурка человекольва из немецкой пещеры Штадель. Последнему изделию около 40 тыс. лет.

Новая находка, возможно, «переплюнет» сразу все перечисленные. Индонезия уже в который раз удивляет мир древним искусством. Про Калимантан я уже сказал. Не менее крутые древние художники жили на Сулавеси, где с середины 20 века археологи открыли уже почти 250 пещер и гротов с рисунками, и каждый год находят новые. В декабре 2017 исследователи обнаружили в известняковой пещере памятник искусства, названный Leang Bulu’ Sipong 4 — живописное панно 4 с половиной метра в ширину, с серией рисунков, выполненных тёмно-красным пигментом. А самое интересное — то, что нарисовано в пещере: во-первых, это шесть животных, среди которых специалисты опознали 2 свиньи и 4 карликовых буйвола. А рядом с ними как минимум 8 человекоподобных фигур, некоторые из которых держат в руках что-то длинное — то ли копья, то ли верёвки.

Может, человечков подрисовали позже? Но по мысли исследователей «признаков этого нет». Все рисунки выполнены в единой стилистике, одинаковым красным пигментом, и вся композиция производит впечатление единой сцены. Кроме того, изображения примерно одинаково выветрены — то есть, скорее всего, синхронны.

Человекоподобные фигуры обладают некими животными чертами — у некоторых из них нижняя часть лица вытянута в виде морды или клюва, у одного «человечка» есть хвост. Может, конечно, художник хотел изобразить охотников в шкурах зверей, но такой вариант не подходит для «человека-птицы». Так что, скорее всего, это настоящие териантропы, рождённые фантазией художника. Это очевидно и по тому, что животные по сравнению с «людьми» изображены просто огромными, а в реальности это небольшие свинки и карликовые буйволы, не выше метра ростом. Что могли символизировать зверолюди? По аналогии с известными этнографам шаманистическими культами, такие изображения связывают с духами животных, помогающими на охоте.

Общий вид рисунков на панно (a, b) и фрагменты с изображением териантропов и быка (c, d)

Как узнали возраст рисунков? Методом урановых серий датировали кальцитовые натёки на трёх изображениях животных, и для одного из образцов, взятых из натёка на одной из свинок, получили минимальную дату 43,9 тыс. лет. Согласно такой датировке, получается, что найденное панно древнее и других изображений такого рода на Сулавеси, и калимантанских быков, и немецкого человекольва. То есть, перед археологами и древнейшее искусство «с сюжетом», и самые ранние рисованные териантропы, и древнейшая, дошедшая до нас сцена охоты, из которой даже можно сделать какие-то выводы об используемой «охотничьей стратегии». Ведь мы видим вроде как групповую охоту из западни, причём с использованием верёвок (если это верёвки) — неужто охотники собирались вязать добычу живьём? Фантазия художника, способность придумать и передать сюжет, запечатлённый на этом панно в Сулавеси, а вместе с этим — свидетельство зачатков религиозного мышления.

Сами исследователи поражены открытием — повидав множество наскальных рисунков на Сулавеси, они ещё ни разу до этого не сталкивались со сценами охоты.

Впрочем, некоторые специалисты относятся к находке с осторожностью. Например, Пол Петтитт, археолог и специалист по наскальному искусству из Даремского университета (Великобритания), полагает, что требуются более веские доказательства синхронности изображений животных и «зверолюдей». Быть может, эти картинки подрисовывались друг к дружке в течение тысяч лет?

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