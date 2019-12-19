Итоги стрельбы в Москве: погибли сотрудники ФСБ и ГИБДД

Стрельба на Лубянке завершилась гибелью сотрудника ФСБ и сотрудника ГИБДД. Еще не менее пяти человек пострадали в ходе перестрелки, сообщает телеграм-канал «Подъем».

В ЦОС ФСБ сообщили, что нападавший действовал в одиночку, хотя ранее говорилось о трех преступниках. Он был ликвидирован. У здания Федеральной службы безопасности продолжают дежурить врачи, несколько выходов из станции метро «Лубянка» остаются перекрытыми.

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