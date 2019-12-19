За рискующего остаться без жилья Киркорова отдуваются другие

19.12.2019, 20:37, Разное

Добровинский сообщил, что апартаменты певца в Латвии на
торги выставляться не будут. Защитник заявил, что журналисты оболгали Филиппа
Киркорова, пустив слух, дескать, недвижимость отберут и продадут в счет
погашения долга.

Представитель певца подчеркнул, что выяснять, кто именно
распускает грязные сплетни певец не собирается. «Это «юридическая
девственность». Мы не собираемся с этим разбираться. Зачем разбираться с
человеческой глупостью? Пусть живут с этим», – сказал Александр Добровинский.

Напомним, 5 декабря Таганский суд Москвы частично
удовлетворил иск латвийского банка ABLV Bank о взыскании задолженности с
Филиппа Киркорова. Знаменитость обязали выплатить 779 тысяч евро, а также
возместить расходы по уплате госпошлины – 60 тысяч рублей. Фемида постановила,
что деньги с вокалиста можно истребовать путем продажи его жилплощади.

Как оказалось, предметом спора выступила квартира Филиппа
Киркорова в Латвии. Поп-король взял недвижимость в ипотеку и по каким-то причинам не выполнял свои обязательства перед банком. Так как апартаменты в залоге по кредитному договору, их могу выставить на публичные торги. Теперь за российскую звезду отдувается адвокат.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Дек 2018 в 10:07 PST

Александр Добровинский говорит, что Филипп Киркоров стал
должником по независящим от него причинам. Банк, с которым российская
знаменитость подписала договор, закрылся. Долгое время платить ипотеку было
просто некуда.

«Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в
суд и потребовал четыре миллиона евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли.
Теперь решение за Филиппом Киркоровым. По прошествии нескольких дней мы решим,
будем ли подавать апелляцию», – цитирует защитника «Газета.ru». 



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