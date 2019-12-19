Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2247 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих», передает корреспондент издания «ГОРДОН».

За законопроект проголосовало 267 народных депутатов.

Документ предусматривает установление новых воинских званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятых в ведущих странах-членах НАТО.

В частности, согласно законопроекту, предполагается ввести в Вооруженных силах Украины звание «бригадный генерал», «командор-адмирал», вместо звание «генерал-полковник» – звание «генерал», а звание «генерал армии Украины» отменить.

18 декабря Рада приняла закон №0906. Он предусматривает введение новых воинских званий для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, которые соответствуют стандартам НАТО.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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