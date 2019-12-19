Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2247 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих», передает корреспондент издания «ГОРДОН».
За законопроект проголосовало 267 народных депутатов.
Документ предусматривает установление новых воинских званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятых в ведущих странах-членах НАТО.
В частности, согласно законопроекту, предполагается ввести в Вооруженных силах Украины звание «бригадный генерал», «командор-адмирал», вместо звание «генерал-полковник» – звание «генерал», а звание «генерал армии Украины» отменить.
18 декабря Рада приняла закон №0906. Он предусматривает введение новых воинских званий для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, которые соответствуют стандартам НАТО.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Второй западный окружной военный суд 20 декабря приговорил к 22 годам колонии строгого режима уроженца Таджикистана Эмома Бурхонова: его признали виновным в подготовке теракта в поезде «Сапсан» в 2017 году. Летом 2019 года Московский окружной военный суд приговорил семерых уроженцев Таджикистана по тому же делу к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт / 2 декабря
- Елену Малышеву госпитализировали в Москве / 23 октября
- Guardian — Болсонару обвинил Ди Каприо в пособничестве поджигателям лесов Амазонии / 30 ноября
- Эксперт оценил сомнения американцев в способности РФ производить Су-57 / 20 ноября
- Волонтеры занялись доставкой продуктов пострадавшим от паводка жителям Иркутской области / 10 декабря
- WP — сенаторов-демократов разочаровал предложенный Трампом кандидат на пост посла США в России / 31 октября
- Минэнерго Украины отвергло новые предложения «Газпрома» о контрактах на транзит газа / 19 ноября
- «Танцуй». Вышел новый клип Власовой. Видео / 31 октября