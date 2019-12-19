Очевидец рассказал о заблокированных посетителях ресторана после стрельбы в центре Москвы

Правоохранители пока не выпускают людей из окрестных зданий после перестрелки на Лубянке в Москве, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Москве со ссылкой на очевидца.
Очевидец сообщил, что его знакомая сидела в ресторане, расположенном неподалеку от места происшествия, когда в здание вошли силовики и забрали у всех посетителей документы.
«Когда началась стрельба, все здание оцепили, закрыли. Администрация завела [гостей] в какую-то комнату и они там сидели, пока ОМОН не пришел», – отметил он.
Он добавил, что не знает, почему девушка не может покинуть помещение, и отметил, что с ней до сих пор нет связи.
«Выбили дверь с ноги, залетели, крикнули «руки вверх» и отобрали у всех документы», – объяснил молодой человек.
По его словам, он сначала не поверил девушке, но после ее голосовых сообщений, где фоном была слышна стрельба, и сообщений из СМИ решил отправиться к месту событий.
«По ее информации, которой ей сообщили из каких-то структур, [людей не выпустят из здания] как минимум до 12 ночи», – заключил он.
В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, сообщалось о трех погибших. В ФСБ заявили о ликвидации одного стрелявшего.
Ранее сообщалось, что состояние двоих раненых в ходе перестрелки сотрудников ФСБ оценивалось как крайне тяжелое, один из сотрудников спецслужбы погиб.
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