Очевидец рассказал о заблокированных посетителях ресторана после стрельбы в центре Москвы

19.12.2019, 20:31, Новости дня

Правоохранители пока не выпускают людей из окрестных зданий после перестрелки на Лубянке в Москве, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Москве со ссылкой на очевидца.

Очевидец сообщил, что его знакомая сидела в ресторане, расположенном неподалеку от места происшествия, когда в здание вошли силовики и забрали у всех посетителей документы.

«Когда началась стрельба, все здание оцепили, закрыли. Администрация завела [гостей] в какую-то комнату и они там сидели, пока ОМОН не пришел», – отметил он.

Он добавил, что не знает, почему девушка не может покинуть помещение, и отметил, что с ней до сих пор нет связи.

«Выбили дверь с ноги, залетели, крикнули «руки вверх» и отобрали у всех документы», – объяснил молодой человек.

По его словам, он сначала не поверил девушке, но после ее голосовых сообщений, где фоном была слышна стрельба, и сообщений из СМИ решил отправиться к месту событий.

«По ее информации, которой ей сообщили из каких-то структур, [людей не выпустят из здания] как минимум до 12 ночи», – заключил он.

В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, сообщалось о трех погибших. В ФСБ заявили о ликвидации одного стрелявшего.

Ранее сообщалось, что состояние двоих раненых в ходе перестрелки сотрудников ФСБ оценивалось как крайне тяжелое, один из сотрудников спецслужбы погиб.



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