Путин: Россия готова предоставлять Украине газ со скидкой 25%

Во время традиционной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова предоставлять Украине газ со скидкой. Размер голубого топлива может быть снижен на 25%.

По словам Путина, в Кремле намерены решить проблемный вопрос с Киевом, чтобы Украина получала энергоресурс без задержек, а европейские партнеры были спокойны за отношения двух соседних государств, пишет «Слово и дело». Президент отметил, что Москва готова пойти на переговоры, результаты которых удовлетворят все стороны. Речь может пойти даже до предоставления украинской стороне скидки. К тому же, российские власти не готовы обострять конфликт, отмечает «ПолитЭксперт».

Конференция с представителями СМИ Владимира Путина прошла в Москве с участием почти 2 тысяч журналистов. Данная пресс-конференция стала 15-й.

Также во время общения с журналистами Владимир Путин сообщил о замедлении инфляции в России. На данный момент показатель замедлился до 3,25%.

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