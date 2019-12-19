В Chery рассказали о новых моделях для России в 2020 году

Официальные представители компании Chery рассказали о новых моделях для России, которые планируется представить в 2020 году. Речь идёт о флагманском кроссовере Tiggo 8 и Exeed TXL.
В первом случае появление автомобиля стоит ожидать не раньше второго квартала. Цена транспортного средства остаётся без комментариев, но в Китае он продаётся от 88 тыс. юаней или 800 тыс. рублей. За эту цену Chery Tiggo 8 оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 156 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая КПП на шесть скоростей. В случае доплаты мотор можно заменить на 1,6-литровый 197-сильный. В этом случае установят новую роботизированную трансмиссию на семь скоростей.
В случае с Chery Exeed TXL стоит ожидать довольно внушительный кроссовер с 1,6-литровым мотором. С ним устанавливается только «робот». Даже в базовой версии в салоне имеется мультимедиа с 10-дюймовым экраном и двухзонный климат-контроль. Также бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, кожаный салон и передние противотуманные огни поставляются даже в бюджетной версии транспортного средства. Именно поэтому ценник в Китае на эту модель Chery начинается от 148 тыс. юаней или 1,3 млн рублей.
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