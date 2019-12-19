Давид Манукяна признался в любви Ольге Бузовой в Instagram

19.12.2019, 20:28, Разное

Признание Манукяна в любви Ольге Бузовой хранит Instagram. Под одним из её постов известный блогер публично заявил о своих чувствах к известной телеведущей, добавив сердечко, но она не ответила.
Слухи о том, что между молодыми людьми наметились романтические отношения, будоражат поклонников уже в течение нескольких недель. Начало, утверждают, было положено во время съёмок Давида Манукяна в клипе на новую песню Бузовой «Лайкер». Искусными намеками пара поддерживала интригу, заставляя особо впечатлительных поклонников строить всевозможные версии развития событий. Сами же герои сохраняли таинственность и уклонялись от прямых ответов на очень конкретные вопросы любопытных фолловеров. Под одним из постов Ольги Бузовой Манукян совершает признание с добавлением органа, где, как уверяет общественность, прячется любовь. Это позволило нетерпеливым поклонникам расставить все точки над и — доказательства есть.

Сама же певица не торопится отвечать на такое открытое проявление чувств. Армия поклонников разделилась: кто-то уверен, что свадьба не за горами, другие же предпочитают осторожное неверие, зная о пристрастии блогера ко всевозможным розыгрышам.



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