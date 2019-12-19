Давид Манукяна признался в любви Ольге Бузовой в Instagram

Признание Манукяна в любви Ольге Бузовой хранит Instagram. Под одним из её постов известный блогер публично заявил о своих чувствах к известной телеведущей, добавив сердечко, но она не ответила.
Слухи о том, что между молодыми людьми наметились романтические отношения, будоражат поклонников уже в течение нескольких недель. Начало, утверждают, было положено во время съёмок Давида Манукяна в клипе на новую песню Бузовой «Лайкер». Искусными намеками пара поддерживала интригу, заставляя особо впечатлительных поклонников строить всевозможные версии развития событий. Сами же герои сохраняли таинственность и уклонялись от прямых ответов на очень конкретные вопросы любопытных фолловеров. Под одним из постов Ольги Бузовой Манукян совершает признание с добавлением органа, где, как уверяет общественность, прячется любовь. Это позволило нетерпеливым поклонникам расставить все точки над и — доказательства есть.
Сама же певица не торопится отвечать на такое открытое проявление чувств. Армия поклонников разделилась: кто-то уверен, что свадьба не за горами, другие же предпочитают осторожное неверие, зная о пристрастии блогера ко всевозможным розыгрышам.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил проверить телеканал «Наш» из-за трансляции пресс-конференции российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил член совета Сергей Костинский в Facebook. «Национальный совет принял решение о проверке телеканала «Наш» из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора», – написал он. Ранее YouTube подтвердил кибератаку на трансляцию пресс-конференции […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Срыв выступления депутата от Крыма на форуме ООН попал на видео / 29 ноября
- В Белоруссии ответили ОБСЕ на оценку выборов в парламент / 19 ноября
- Мужчины в России будут содержать женщин после смерти / 18 декабря
- Автоновости: «Подарок» на Рождество: Aston Martin начал поставки ультрадорогого ретрокупе / 8 ноября
- Airbus не смог вылететь из Шереметьево в Ригу / 7 ноября
- Рябошапка: Общество требует крови. Общество требует посадок / 5 ноября
- Глава Алтая посетил школу, про которую рассказали Путину / 20 декабря
- Минздрав Украины намерен реорганизовать и оптимизировать сеть учреждений для эпидемического контроля и надзора / 16 ноября