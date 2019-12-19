Учёные из Китая создают «искусственное Солнце»

Учёные из Китая до конца текущего года планируют реализовать один из экспериментальных национальных проектов. Специалисты создают инновационное устройство – «искусственное Солнце», вырабатывающее схожую со звездой энергию.

По словам авторов проекта, после успешного запуска и пробных испытаний жители Земли смогут получать энергию из нового, экологически чистого источника, который почти невозможно исчерпать. «Искусственное Солнце» получило название HL-2M Tokamak, а в его основе использовался ядерный синтез, пишет сайт «ПолитЭксперт».

Китайские учёные утверждают, что температура «Солнца» более чем в 10 раз превышает таковую в центре звезды, достигая показателей около 200 млн градусов Цельсия. Согласно заявленным планам, проект должен быть завершён до конца декабря текущего года, информирует «iReactor».

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