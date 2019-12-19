Марина Газманова украсила новогоднюю елку пряниками для Белой крысы

Марина Газманова украсила новогоднюю елку пряниками, чтобы задобрить Белую крысу. Она волнуется, что мужчины оставят покровительницу года без угощения.

Супруга Олега Газманова поделилась с подписчиками в Instagram яркими фото и видео. Она придумала необычное украшение для зеленой красавицы, развесив вкусные пряники. Хозяйка считает, что во время встречи Нового года нужно обязательно чем-нибудь похрустеть. К рождественским ароматам добавился изумительный запах ванили и корицы. Елка выглядит необычно и радует своим убранством. Сочетание сверкающих игрушек и гирлянд вместе с вкусными подарками выглядит привлекательно. Некоторым поклонникам она напомнила далекое детство, когда конфеты, печенье и орехи, завернутые в блестящую фольгу, украшали новогоднюю ёлку без всякой связи с японским календарем. Некоторые предложили свои варианты наряда в виде кусочков сыра—любимого лакомства грызуна.

Далеко идущие планы Марины Газмановой, скорее всего, не будут реализованы, если семейство уже «хрустит» елочным нарядом. А к чаю после выноса ёлки придется печь что-то другое, в зависимости от сроков ее уборки, которые уже стали темой для анекдотов. У некоторых она стоит до Старого Нового года. Вместе с тем подписчики позитивно оценили находчивость супруги музыканта.

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