Первая линия Чили

Репортаж из Сантьяго, где по одну сторону уличных боев оказались президент и его карабинеры, а по другую — весь народ, от детдомовцев до среднего класса.

ОТ РЕДАКЦИИ

Почему чилийское экономическое чудо оказалось маркетинговым пузырем, как «гайдаровцы» вдохновлялись реформами Пиночета и есть ли выход из тупика неолиберальной модели капитализма — читайте во второй части материала.

60 дней без государства

Мы торопливо шагаем по Ла-Пинтане — самому опасному району в Сантьяго и эпицентру криминальной хроники Чили. Эти трущобы пользуются дурной славой по всей стране, туристические брошюры рекомендуют обходить их стороной.

Впрочем, случайно забрести в эти края непросто — особенно сейчас, когда многие станции метро в городе не работают из-за поджогов.

Почти два месяца назад в Чили начались массовые уличные акции. На периферии Сантьяго, как раз в таких местах, как Ла-Пинтана, «наркоc» (сленговое название наркоторговцев, от исп. narcotraficante) вывели на улицы отряды своих «солдат» с «узи» — якобы для защиты местных жителей от мародерства.

Полиция была слишком занята разгоном митингующих в центре города, поэтому охрану общественного порядка на окраинах пришлось отдать на аутсорсинг преступным группировкам.

Внезапно нас окрикивает гражданка лет пятидесяти, совершенно без зубов и с двумя белоснежными пуделями под мышкой.

Мой испанский язык так и не продвинулся дальше уличных революционных кричалок (уровень А2, модификация «герилья»), поэтому прошу помочь с переводом Пабло, местного жителя и моего проводника по Ла-Пинтане.

— Не обращай внимания, это моя соседка, предлагает снять квартиру неподалеку.

— Не самый туристический район, но передай ей, что я подумаю!

Пабло издает нервный смешок и продолжает шагать, постоянно оглядываясь по сторонам. В кармане у него лежит складной нож и кастет, с которыми он не расстается с 12 лет. Хотя прогулка происходит средь бела дня, моему спутнику явно не по себе. Все это время он прокручивает в голове нашу «легенду» на случай, если кто-то захочет узнать, что журналист из РФ забыл в логове чилийской наркомафии.

К счастью, за исключением дамы с пуделями и двух скучающих наркодилеров на углу, жители Ла-Пинтаны совершенно не заинтересовались нашим существованием.

За несколько часов до этого мы сидим в офисе «Трансперенси Интернешнл Чили» с его руководителем Альберто Прехтом, который рассказывает мне про непростые отношения между местными политиками и боссами наркос. Это типичный для Латинской Америки сюжет, однако в Чили на него долгое время закрывали глаза — слишком уж расходился с имиджем самой цивилизованной страны в регионе.

Альберто Прехт. Фото: Арнольд Хачатуров / «Новая газета»

— В Чили тема наркомафии — это табу, публично обсуждать ее не принято. Лучше говорить, что мы безопасная страна и у нас такой проблемы нет. Но сейчас, с началом протестов, мы видим, что это не так.

Только на прошлой неделе вооруженным нападениям подверглись 35 полицейских участков в городе, — рассказывает Прехт.

Чилийский рынок наркотиков резко вырос за последние 10 лет. И хотя плантаций коки в стране нет в силу климата, по доступности кокаина для наркопотребителей Чили занимает третье место на континенте, сразу после крупнейших производителей — Перу и Колумбии. В Сантьяго этот стимулятор по карману даже разнорабочим и водителям автобусов, которым он помогает выдерживать 14-часовые рабочие смены. Злые языки говорят, что и сами карабинеры во время разгона демонстраций не брезгуют легкой «подзарядкой».

При этом масштабы влияния наркос в Чили не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит в Мексике, Колумбии или Венесуэле, где наркотрафик и государство давно слились в единое целое. Чилийцы не без оснований гордятся качеством своих институтов: дать взятку обычному полицейскому здесь практически невозможно. По многим характеристикам чилийская политическая система ближе к западной либеральной демократии, чем к своим менее устойчивым латиноамериканским образцам.

Однако острый социальный кризис, разразившийся в Чили осенью 2019 года, показал всю хрупкость «оазиса стабильности и процветания в Латинской Америке».

Наркос обеспечивают общественный порядок на периферии Сантьяго не из альтруистических соображений — они пользуются слабостью центральной власти, чтобы взять под контроль новые территории или просто занимаются грабежом.

По ночам вооруженные люди оцепляют полицейские участки, кричат, кидаются булыжниками и пускают фейерверки. Пока полицейские заблокированы в своем убежище, остальные бандиты совершают рейды по супермаркетам поблизости.

Награбленное перепродают или раздают людям, чтобы купить их лояльность — в лучших традициях Пабло Эскобара.

Наркобароны не только заполняют вакуум власти, но и выполняют широкий спектр «социальных функций». Даже надувные горки для детей в Ла-Пинтане установлены за их счет.

Пока что усиление наркомафии не сильно беспокоит чилийское правительство, оказавшееся на грани гражданской войны с собственным населением. Некоторым политикам проще найти общий язык с классово близкими наркос (за любовь к демонстративному потреблению их называют «новыми богатыми»), чем с протестующими из низших слоев общества. Но в целом для страны эта ситуация может обернуться катастрофой.

— Когда протесты закончатся, и Чили вернется к нормальной жизни, полиции будет очень сложно вернуть эти районы под свой контроль.

По сути, мы уже 60 дней живем без реального контроля государства, — говорит Прехт.

— Я думаю, что это намеренная стратегия правительства — запугивать людей «мародерами», чтобы они отворачивались от протестующих, — делится своей теорией Пабло. — Пока что она хорошо работает, люди действительно боятся, что их ограбят, а под крылом наркос они чувствуют себя защищенными. Единственная проблема — стало сложно заснуть из-за фейерверков. В последнее время их пускают почти каждую ночь.

Поймав мой вопросительный взгляд, Пабло объясняет: оборот и применение пиротехники в Чили строго запрещены законом. Когда-то банды использовали фейерверки для оповещения покупателей о прибытии новой партии наркотиков, но сейчас это просто способ поиграть мускулами.

Когда случаются особенно масштабные файер-шоу (например, во время похорон большой шишки из преступного мира), посмотреть на них прилетают полицейские вертолеты и дроны крупных телеканалов.

И те и другие всегда держатся от церемонии на почтительном расстоянии.

Величайший рейв на земле

Олег Ясинский — преподаватель русского языка, журналист и интеллектуал левых взглядов родом из Украины, который последние четверть века живет в Сантьяго. Сейчас Олег работает в собственном турагентстве и специализируется на маршрутах по «настоящей» Латинской Америке (хотите пролететь на вертолете по воздушным тропам Пабло Эскобара или пожить в лагере колумбийских повстанцев — вам к нему), а в свободное время помогает журналистам чуть лучше понять сложную реальность этого континента.

— Раньше в Чили было довольно скучно, — признается Олег. — До начала протестов я сам рассказывал туристам, что в стране все спокойно вот уже 30 лет, с момента окончания диктатуры. Казалось, что никто не хочет перемен. При всем расслоении мы жили очень стабильно и в экономическом плане куда лучше, чем многие другие страны. Мигранты со всей Латинской Америки ехали сюда искать работу.

И вдруг — такой взрыв, происхождение которого не понимают даже сами участники протеста.

О беспорядках в Чили говорят, что их причиной якобы стало повышение цен на метро на 30 песо (около 2,5 рубля). Общественный транспорт здесь дорогой (билет на метро стоит 65 рублей), к тому же многие жители Сантьяго тратят на дорогу от дома до работы больше 2 часов.

Но звучит это объяснение неубедительно. Потряcения такой магнитуды не случаются из-за роста цен на несколько процентов. Здесь задействованы гораздо более глубинные пласты причинно-следственных связей.

Это понятно даже из хроники октябрьских событий. Протестное движение инициировали студенты и старшеклассники, на которых повышение тарифов не распространялось вовсе.

Тем не менее тысячи молодых людей начали перепрыгивать через турникеты в метро, флешмоб получил название Evade! («Уклоняйся!»).

Чилийские власти жестко отреагировали на акцию студентов, хотя изначально она попадала лишь под категорию административных правонарушений. Президент Себастьян Пиньера дал полиции и службам безопасности указание действовать решительно. Однако протестующие не торопились расходиться и яростно сопротивлялись полиции. Вскоре начались серьезные сбои в работе метрополитена, многие ветки оказались полностью парализованы.

В результате к вечеру пятницы, 18 октября, на улицах Сантьяго воцарился хаос. Жесткие стычки протестующих с карабинерами по всему городу, строительство баррикад прямо напротив президентского дворца, поджоги станций метро и общественных зданий — все это стало поводом для эскалации насилия со стороны властей.

Протесты в Сантьяго. Фото: Reuters

Участники событий шутят, что подлинной причиной протестов в Чили стал фильм «Джокер», который вышел в прокат незадолго до «восстания». Фильм про клоуна-психопата мгновенно стал символизировать ярость молодых людей против несправедливости системы.

— Когда я вышел из кино с «Джокера», все вокруг было в огне, — рассказывает один из манифестантов. — Тот вечер был просто сумасшедший, как будто весь город вывалил на улицы.

В ночь на 19 октября президент Пиньера объявил в стране чрезвычайное положение, ввел комендантский час и отправил военных патрулировать город. С тех пор протест нарастал как снежный ком, а власти совершали одну ошибку за другой. На пике в демонстрациях принимало участие 1,5–2 млн человек из 6-миллионого населения столицы Чили.

Главной локацией протестов стала площадь Италии, быстро «переименованная» демонстрантами в площадь Достоинства. Эта точка в самом сердце Сантьяго символически делит город на две части — богатый север и бедный юг.

— Там, в горах, сидят богачи, — говорят протестующие, показывая в сторону Анд. — У них своя реальность, они и понятия не имеют, что на самом деле происходит в этой стране.

Журналистке Клаудии удалось достать разрешение, позволяющее находиться на улицах после наступления комендантского часа.

— По ночам я объезжала Сантьяго на велосипеде, чтобы наблюдать за действиями военных и полиции в горячих точках и снимать нелегальные задержания, — рассказывает она. — Протестующие оставались на улицах строить баррикады даже после 21.00, а я подсказывала им, где находятся патрули, сколько полицейских на углу и так далее. Это было спонтанной разведкой.

Мы сидим на веранде культового среди чилийских левых кафе. Из зала на нас пристально смотрит Сальвадор Альенде с предвыборного плаката 1970 года. За наш столик подсаживается седой гражданин в летах.

— Здравствуйте, — неожиданно обращается он ко мне на ломанном русском.

— Это владелец кафе, Иван Гутьеррес, — объясняет Клаудия. — В 1970-х годах во время диктатуры он был членом чилийского комсомола и проходил тайное обучение в СССР.

— И чему вас учили?

— Подпольным практикам вооруженной борьбы, — невозмутимо отвечает Иван, переходя на испанский.

Старшее поколение чилийцев глубоко травмировано диктатурой Пиночета. Эти 17 лет в исторической памяти страны пронизаны страхом, пытками, цензурой и грохотом военных вертолетов, летающих над ночным городом.

За 30 лет, прошедших после мирного перехода к демократии, страна ни разу не подходила так близко к повторению своего самого болезненного авторитарного опыта.

Поэтому, когда Пиньера объявил чрезвычайное положение, общество приготовилось к самому худшему. Люди ждали, что армия начнет стрелять на поражение.

— Видеть военных на улице было очень страшно, хотелось идти на площадь и кричать: «Эй, мы не можем снова себе этого позволить!» Было непонятно, сколько они пробудут здесь: неделю, месяц, 10 лет? — рассказывает Хулиан, 26-летний пожарный, участвующий в протестном движении.

Хулиан. Фото: Арнольд Хачатуров / «Новая газета»

Немецкая журналистка Анна приехала в Чили в середине октября, чтобы отвлечься от повседневной суеты и заняться наукой в тишине уютного старого дома в районе Юнгай.

— Я надеялась, что спокойно закончу свою книгу про энергетический сектор в Индонезии, но через пару дней здесь ввели чрезвычайное положение. Все вокруг стали говорить: «Ну все, нам конец, сейчас военные придут нас пытать». Работу я с тех пор так и не закончила, зато регулярно пишу заметки для одной анархистской газеты в Германии, — устало рассказывает она.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета

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