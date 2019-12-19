В результате стрельбы в Москве погиб один сотрудник ФСБ

В результате стрельбы возде дома 12 на по улице Большая Лубянка в центре Москвы погиб один сотрудник Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщили в ФСБ, пишет ТАСС.

В Минздраве РФ до этого сообщали, что два сотрудника российской спецслужбы получили крайне тяжелые ранения.

По последним данным Минздрава, в результате стрельбы пострадало пять человек.

В ФСБ сообщили, что стрелок действовал в одиночку и ему не удалось проникнуть в здание спецслужбы. До этого пресс-служба ФСБ сообщала агентству «Москва», что трое нападавших стреляли в приемной ведомства.

Следственный комитет РФ в связи с инцидентом открыл уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

19 декабря СМИ и соцсетях сообщали, что возле здания ФСБ РФ был открыт огонь.

Позже в ФСБ заявили, что стрельба произошла у дома номер 12 на Большой Лубянке. Стрелок был нейтрализован, его личность устанавливается, отмечали в спецслужбе.

Агентство «Интерфакс» писало, что с Лубянской площади эвакуировали людей, проезд для авто был закрыт. Часть площади рядом со зданиями ФСБ была оцеплена, прохожих туда не пускали, а проход и проезд к новому зданию ФСБ перекрыт автобусом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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